東涌火警｜火場曝光　家具雜物遭燒毀　天花牆身全熏黑

東涌裕泰苑裕瑛閣今日（29日）清晨發生火警，涉事單位女戶主疑使用淘寶買來的火槍，期間疑有洩漏導致失火，女戶主身體皮膚二級燒傷，現時危殆，4隻貓則不治。

現場是裕泰苑裕瑛閣21樓一單位，女戶主與兒子同住，惟兒子身在內地旅遊。大火過後，起火單位現場曝光，屋內家具、雜物嚴重焚毀，天花及牆身全部熏黑，鐵閘也不倖免，地下一片積水。



單位鐵閘熏黑。

單位鐵閘大門熏黑。

家具雜物大部份燒毀。

家具雜物大部份燒毀。

消防員為貓咪急救，可惜最終不治。（羅敏妍攝）

東涌裕泰苑裕瑛閣今早（29日）6時20分發生火警。起火單位女戶主姓孫58歲，她面、右手腳及臀部受傷，屬二級程度燒傷，已轉到瑪麗醫院治理。另外兩名吸入濃煙不適的女街坊，80歲黃婦留院，情況穩定；65歲吳婦經治理後已經出院。

單位內一隻貓死亡，另外消防員亦救出3隻貓，牠們全身濕透，奄奄一息。消防員將牠們抱落地面，做心外壓及給氧氣罩急救，可是牠們都沒有反應，部份四肢更顯得僵硬，其後由愛協帶走，惟最終均告不治。

據了解，女戶主與兒子同住，並飼養4隻貓。兒子現時身處內地旅行，事發時女戶主用淘寶購買回來的火槍，惟懷疑有洩漏導致失火，隨後火勢蔓延，單位陷入火海，並冒出大量濃煙。消防員接報出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，於41分鐘後將火救熄。大廈約150人疏散離開，消防指火警起因沒有可疑。

涉事單位火光熊熊，冒出大量濃煙。（讀者提供）

女戶主身體多處均告燒傷

消防員現場為貓咪急救

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一名女街坊吸入濃煙不適送院。