勝和撻朵｜反黑組深夜拘「承駿」　涉藏武器及自稱三合會成員

網上廣傳一條短片，顥示上周六（3月30日）晚上，一名踢拖男子於洪水橋，疑不滿朋友開車時被人緊隨「推車」，公然在街頭「撻朵」自稱「我和勝和呀！」，更擸起一支長螺絲批指嚇，要求該名「推車」的男司機道歉。片段其後流傳開來後，引起公眾嘩然。據悉，初步相信踢拖男外號「承駿」，影片則是由其女友拍攝。「承駿」在片中大聲自稱是追隨「傑佬」，疑因此連累大佬「傑佬」被捕受查。據知「傑佬」是活躍於南邊圍的社團和勝和頭目。據了解，反黑組探員於4月1日深夜在元朗區拘捕「承駿」。



踢拖男曾一度持棍喝罵白車男司機。（讀者提供影片截圖）

警方指，早前留意到一網上片段，片段中一輛私家車在田心路與田廈路交界，被另一輛私家車攔截，一名男子從該私家車下車，與被攔截的私家車男司機就駕駛態度爭執，其間懷疑自稱三合會成員並手持攻擊性武器。警方指，非常重視案件並展開主動調查。元朗警區反三合會行動組人員經深入調查後，於4月1日凌晨約5時，在天水圍區拘捕一名42歲男子，涉嫌「身為三合會社團成員」。他已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。人員其後在同日晚上約11時，在元朗區拘捕一名38歲男子，涉嫌「自稱三合會成員」及「藏有攻擊性武器」，他現正被扣留調查。