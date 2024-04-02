今年首季19宗奪命車禍20死　警3月交通執法拘8人派3654張傳票告票

警方表示，今年第一季錄得19宗致命交通意外，導致20人死亡；當中8名死者為行人，相關死亡人數按年下跌20%，涉及行人死亡更按年跌43%。警方認為，這顯示交通總部過去一年統籌3次打擊交通違規行為，以保障生命和提高市民守法意識的全港專題執法行動漸見成效。警方今年3月的全港交通主題執法行動「亮景+同行者」中，亦針對司機和行人交通違例罪行，發出3,654張傳票或定額罰款通知書，拘捕8人。



警方交通總部在過去一年統籌3次打擊交通違規行為的全港專題執法行動。（警方提供）

警方交通總部於今年3月的全港交通主題執法行動「亮景 + 同行者」當中，統籌各總區交通部及區交通組人員，打擊司機不專注駕駛的罪行，以及行人不遵守交通規則過馬路行為。除沿用日常執法模式，警方亦善用流動攝錄器材增強搜證能力，以提升執法果效，亦繼續調派便裝人員票控胡亂過馬路的行人。

警方交通總部今年3月進行全港交通主題執法行動「亮景+同行者」，其間以流動攝錄器材增強搜證能力。（警方提供）

針對司機的罪行包括不小心駕駛、超速、不遵守交通燈號、不遵從交通標誌或路面標記、沒有讓斑馬線上的行人先行、駕駛時使用手提式通訊設備及酒後或藥後駕駛等，行動中，警方對違例司機共發出46張傳票和2,234張定額罰款通知書，當中大部分涉及超速駕駛、駕駛時使用手提式通訊設備、不遵守交通燈號和不小心駕駛等；並有8人被捕，當中4人在酒精呼氣測試中被揭發酒後駕駛而呼氣中酒精濃度超標。

警方在今年3月的全港交通主題執法行動「亮景+同行者」當中，對違例司機發出46張傳票和2,234張定額罰款通知書，並拘捕8人。（警方提供）

至於針對行人的執法，包括没有遵從交通燈號過馬路、身處距離行人過路設施十五米範圍內，而不使用設施橫過馬路等。警方共在行動中向行人發出1,374張傳票，當中八成涉及沒有遵從交通燈號過馬路。

警方呼籲市民，無論有否執法人員在場，都必須時刻遵守交通規則。警方會繼續監察交通意外趨勢，適時進行主題性執法行動，從而減少交通意外及保障生命。