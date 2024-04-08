上水奪命車禍｜司機暫控危駕致死及更改證據等罪　還押候訊

69歲老婦上周在上水松柏塱通往青山公路的一條村路，懷疑被一輛私家車撞到，跌入坑渠昏迷，至翌日（5日）早上始被人發現，惟老婦已當場被證實死亡。警方追查後同日拘捕懷疑肇事不顧而去的39歲姓陳男司機，他已被暫控一項「危險駕駛導致他人死亡」罪、一項「意外後沒有停車」罪、一項「意外後沒有報案」罪及一項「更改嚴重意外的證據」罪，案件今日（8日）在粉嶺裁判法院提堂。據了解，陳男不准保釋，還押候訊。由於過往不時有司機不顧而去的交通意外發生，警方正與律政司研究是否加控其他罪名。



69歲老婦4月4日晚在上水松柏塱踩單車時，懷疑被私家車撞到，警方4月5日在上水虎地拗道尋獲一輛懷疑與案有關私豐田私家車。（王譯揚攝）

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姓黃女事主於本月5日早上8時許，被剪草工人發現倒臥在坑渠內，頭部受傷流血，昏迷不醒，路面有一部單車，後腦有一處5至8厘米長、深可見骨的傷口。警方翻查閉路電視紀錄，發現黃婦前一晚10時許騎單車經過現場，隨後有一輛私家車快速駛過，懷疑私家車撞到黃婦後不顧而去。警方調查後於5日晚上在粉嶺祥華邨拘捕39歲姓陳男司機，並在上水虎地拗道尋獲懷疑肇事深藍色豐田私家車，私家車車頭損毀，頭燈懷疑曾被更換。死者親屬今早到富山殮房認屍，哭求市民提供拍攝到事發經過的片段協助警方調查。

距離事發現場約200米，有村屋閉路電視拍攝到昨晚老婦的最後身影。