翠林邨法團換屆風波｜2新義安男涉投120張假授權書　CCTV拍下經過

上月將軍澳翠林邨法團管理委員會舉行換屆選舉，但選舉前夕多名業主發現有神秘人在各大廈座頭信箱，投入虛假授權書，事後警方拘人，竟揭發背後懷疑與黑社會有關。警方於昨日（19日）拘捕兩名分別19歲及20歲青年，一人無業，另一人報稱任職廚師，據悉兩人均有黑幫新義安背景，並非邨內居民。



據了解，警方於3月7及10日，接獲兩宗報案，指將軍澳翠林邨有居民，發現4座大廈的信箱內有懷疑偽造的業主授權書。案件由將軍澳警區重案組人員跟進，翻查閉路電視後，鎖定兩名男子於邨內派發假授權書。經初步調查，警方昨日（19日）在秀茂坪及黃大仙拘捕兩名分別19及20歲男子，涉嫌「製造虛假文書」。被捕人現正被扣留調查。行動中人員共檢獲約120張懷疑偽造的業主授權書。

其實今次已非將軍澳翠林邨出現假授權書的醜聞，2022年8月屋苑爆出1.7億元天價維修費爭議，業主不滿法團未有採用市建局「招標妥」服務，其後5%居民聯署要求召開特別業主大會，表決是否以「招標妥」服務合併。最後在房委會代表投票支持下，順利通過使用市建局「招標妥」，其後再通過重新招聘顧問公司等，大維修風波暫告一段落。

當時已有多名居民發現被假冒授權一事，更出現「先人授權」的亂局。關注大維修爭議團體「翠林邨是我家」就假授權一事收到逾500宗求助，並報警處理。直至2023年4月，警方就假授權事件拘捕一名30歲男子，涉嫌「偽造文件」。