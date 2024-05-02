代購網店Rabbit N Radish失聯　海關接164宗舉報　65歲男董事被捕

代購公司「Rabbit N Radish （Rabbit & Radish /大根兔）」被爆自今年2月中失聯，不少顧客稱網購後遲遲未收貨，更有供應商表示被欠貨款。海關至今接獲164宗舉報，經調查後，今日（2日）拘捕一名65歲男董事，涉嫌不當地接受顧客付款。



海關至今接獲164宗舉報，經調查後今日（2日）拘捕一名65歲男董事，涉嫌不當地接受顧客付款。（黃偉民攝）

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大批苦主早前於網上開設群組，目前已有逾千人加入。海關商品說明調查科高級調查主任林艷蘭交代案情時表示，本年3月起開始，接獲代購網店Rabbit N Radish相關舉報，指生活用品代購公司無回應查詢，登記地址人去樓空，目前得不到訂購貨物，或獲得退貨及退貨安排。

海關至今共收到164宗個案，總值17萬元，涉及貨品種類繁多，大致可分為服裝、美容化妝、家居用品及保健品4類。最高單一涉款金額為2萬元。

海關循「不當地接受顧客付款」方向調查，今日（2日）拘捕一名65歲男董事，他現正保釋候查。海關強調會嚴肅繼續跟進，不排除有進一步拘捕行動。

售賣不同種類生活用品及代購時尚衣物的公司「Rabbit N Radish （大根兔）」，被指自去年底開始推出大量限時折扣，但今年2月中起失聯，不少顧客稱網購後遲遲未收貨，苦等無期。本網到該店位於葵涌的辦公室無人應門。（蔡正邦攝）

《香港01》上月7日到該店位於葵涌的辦公室無人應門，記者嘗試致電查詢無果；至於官網列出的旺角分店已經關閉，由賣行李箱的品牌進駐；銅鑼灣分店亦人去樓空。

根據條例，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法。