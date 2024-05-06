尖沙咀擄人｜警馬鞍山恆安邨尋回涉案私家車 女事主無受傷
撰文：凌逸德
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一名女子今日（6日）中午在尖沙咀宜昌街被兩男挾上私家車，狂呼救命，驚動大批途人報警。警方經追查後，在馬鞍山恆安邨恆月樓對開街道，發現涉案私家車，同時在車上尋獲47歲女事主，她並無受傷，毋須送院。案件列作「非法禁錮」處理，油尖警區重案組繼續追查事件因由，暫時無人被捕。
據早前其他天眼片段可見，女事主獨自坐在亞士厘道與宜昌街交界一店外吸煙，突遭兩名男子挾持。另一段車cam片段見到，女事主遭兩男左右挾持帶往接應的福士私家車，當時另有一名男子在車旁「手指指」。女事主一度伸腳「撐」住車身反抗，最少3次大叫「救命呀！」惟最終不敵兩男強行推上車，擄人全程僅約20秒。
案發於今日中午12時05分，警方接獲多人報案，指一名女子在漢口道及宜昌街交界被人挾上私家車。現場消息稱，疑犯事前曾在現場附近徘徊，其後遭兩名男子推上一輛接應的黑色福士私家車。警員接報趕至，在香港餐廳對開路邊發現一隻懷疑屬於女事主的女裝鞋。案件暫列作「非法禁錮」，交由油尖警區重案組跟進。消息稱，涉案車輛被套上假牌。
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