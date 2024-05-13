土瓜灣爆水管｜工人仍搶修中　住戶通宵清理積水嘆無政府部門協助

土瓜灣今日（13日）凌晨有食水管爆裂，人員仍然搶修中，目前漆咸道北及馬頭圍道部份路段全線封閉。預料今日下午6時才可解封漆咸道北往紅磡方向的慢線。其中被黃泥水浸寓所的羅先生，通宵清理沙泥積水，身心疲憊，他埋怨說：「浸晒成屋，呢度千幾尺一層，點清呀？」又指，按摩椅等傢俱幾乎全部報廢。



羅先生的住所處處污水痕迹。（林澤鋒攝）

今日早上土瓜灣路面的積水，大部分已退去，但處處泥濘，水務署工人正在場搶修，警方則在場指揮交通。有巴士站臨時停用，101、107、108、111/P、116、N121巴士受影響。現場工人指，預計今晚6時會解封漆咸道北往紅磡方向慢線，至於整個維修工程可能需時一周或以上。

住在爆水管「源頭」旁、漆咸道北454至456號地下單位的羅先生，住所約1,000呎。爆水管期間湧入大量泥水，水深3至4吋深浸至腳眼，他通宵清理，用吸水機抽走積水及水泵，將水抽至屋外位置。他說：「啲水已經去哂，去得幾快。」惟仍需清理沙泥。他又指，黃泥水「咩都浸到」，按摩椅幾乎報廢，「傢俬冚唪唥蔗渣板，乜都霉晒啦！」一臉頭痛，而且至今並沒有相關部門主動提供協助。