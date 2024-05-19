荔枝角可疑車｜警拘38歲男　被捕人數增至6人

警方昨日（18日）接獲通報，指有一輛懷疑套假牌可疑車輛，遂派員展開追截，最終在荔枝角長荔街前後包抄，擎槍制服車上5漢，網上更一度流傳事發時警方追截可疑車輛的車CAM影片，將疑犯一網打盡。



深水埗警區重案組經調查後，今日（19日）凌晨在長沙灣再拘捕一名38歲姓羅本地男子，涉嫌藏有攻擊性武器及藏有工具可作非法用途，令到被捕人數增至6人，所有現正被扣留調查。



警方截查一輛可疑私家車，並制服5名男子。（網上圖片）

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據了解，今午一名休班警員於九龍城區一處僻靜街邊，目睹有人為一輛車輛套換車牌，認為有可疑，遂在對方開車後，駕車尾隨其後，同時上報事件，警方立即採取行動及掃蕩。下午4時許，西九龍總區衝鋒隊衝鋒車在長荔街近長義街，發現該輛可疑私家車，車上一共有5名男子，警方立即上前截查，私家車司機企圖駕車逃逸，惟被警車前後包抄攔路。警員下車擎槍，多次口頭警告，並以警棍打碎私家車的前座乘客位車窗，車上5名男子被按地制服及拘捕，警方搜車後，在車上搜出一批鐵筆、鎅刀、亞加力長膠尺，相信用作收數等不法用途

探員搜查可疑車。（王譯揚攝）

被捕5人年齡介乎23至31歲，據了解，全部人有黑社會背景，為尖沙咀新義安「家樂」線的人馬，當時他們準備駕駛私家車前往收數，涉款約10萬元，結果一網成擒。

疑犯黑布蒙頭、鎖上手銬，由警員押上警車。（王譯揚攝）