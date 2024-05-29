旺角2死車禍｜24歲女死者家屬到殮房認屍　神情哀傷離去

周日（26日）旺角彌敦道與亞皆老街交界發生致命交通意外，一輛的士與一輛電單車相撞，22歲電單車男司機及24歲女乘客拋出車外，飛墮行人路，送院後同告不治。今日（29日）早上9時許，24歲女死者的親友到葵涌公眾殮房辦理認屍手續，眾人神情哀傷，完成手續後出殮房，全程不發一言，拒絕受訪。



24歲女死者的親友到葵涌公眾殮房辦理認屍手續。（黃學潤攝）

事發於周日（26日）凌晨2時46分，一名姓陳的男子（22歲）駕駛電單車，載住一名姓張的女乘客（24歲）沿亞皆老街往彌敦道西行方向行駛，期閒一輛的士沿彌敦道北行，當電單車駛至亞皆老街與彌敦道交界時，據報懷疑與該輛的士相撞。

兩車相撞後電單車司機及電單車女乘客跌出車外，全身多處嚴重受傷，兩人昏迷，其間一名姓王的男途人（69歲）面部疑被碎片擊中受傷，姓楊的的士司機（27歲）及姓施的的士乘客（38歲）四肢受傷，5人被送往廣華醫院治理，電單車司機及電單車女乘客搶救無效，分別於凌晨3時55分及3時43分被證實死亡。

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西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9023與調查人員聯絡。