19歲仔救人墮坑半身癱瘓　籌夠手術費停收捐款致謝﹕多謝大家幫助

沙頭角污水處理廠去年7月發生工業意外，3名工人意外墮入5米深的坑洞受傷，其中現年19歲的朱煒傑（傑仔）傷及脊骨，下半身失去活動能力。日前有報道指，中大將引入晶片植入手術（Spinal Cord Stimulation脊髓刺激療法），有望令癱瘓人士達到自行站立和移動的預期效果，整個療程連晶片及手術費約100萬元。朱父希望傑仔能接受手術，改善生活質素，但建築公司數月前已停止義務資助醫療費，傑仔個案仍未判工傷，而醫療費高昂，難以負擔，故工業傷亡權益會代為眾籌，短短兩日已籌獲足夠費用。父子感謝熱心市民的幫助，宣布停收捐款，同時希望大家可考慮捐款予其他有需要人士。



事發於去年7月13日，傑仔剛過18歲生日不久，便跟隨父親入行從事建築業，不料上班數月便發生意外。當時傑仔在搬運建築材料期間，突然驚聞有人大叫「救命」，隨即發現有同事不慎跌進井口。他眼見同事正用雙手苦苦支撐着木橋板，立即與另一工友跑上前救人，惟懷疑因木板承托力不足，3人最終一同跌入約5米深的地牢。由於煒傑有時需要進行搭架工作，因此他當時戴上了安全帶，跌入地牢時，其脊骨意外遭安全帶扣壓住而移位，令其神經受損，入院後一度入住深切治療部。而另外兩名一同墮下的工人則幸僅受輕傷。

父一直請假照顧愛兒 憂康復路漫長

事發後朱父一直請假照顧愛兒，「想不到他這麼年輕就受了重傷，如果不能好轉，真不知道以後的日子要怎樣過」，亦擔心傑仔將來無法自理。直至日前，有報道指中大將引入晶片植入手術（Spinal Cord Stimulation脊髓刺激療法），癱瘓人士或有機會重拾自行站立和移動的能力，但手術費用高昂，朱家難以負擔，但仍希望可進行手術，助傑仔改善日後的生活質素。

朱父向公眾致謝，並呼籲善長幫助其他有需要人士。（工權會YouTube截圖）

一直協助其家庭的工業傷亡權益知悉情況，代為籌措手術費。短短兩日內，已成功籌獲足夠手術費，父子亦宣佈停收捐款。工業傷亡權益會於社交平台發文，指有關善款會方正一一跟進，相信目前朱家能夠應付該手術及相關治療費，傑仔及家人因此決定停止接收捐款。傑仔及爸爸對大家的關心感到鼓舞，傑仔更在手提電話錄下聲音訊息：「多謝大家嘅幫助，我會盡快去康復，多謝。」

朱父亦拍片向熱心善長道謝﹕「大家好，多謝大家的支持和捐款。現在的捐款都足夠我們去應付這個手術。大家都可以停止捐款。如果大家仲想繼續捐款或者支持，可以捐款給其他有需要人士。工傷權益會都有好多好似我們那麼需要大家幫助的，唔該晒你哋。」