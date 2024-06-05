上水綠的撞童不顧而去｜影子的士被揭無登記牌照　司機涉6罪被捕

上周六（1日）早上11時許，一輛的士在上水寶石湖路與寶運路交界，撞倒一名正在過路的8歲女童。警方經調查，發現涉事的士事發時不但套上假牌，更屬無登記車輛，並於昨日尋獲該車。及至今日（5日）凌晨，涉案56歲男司機前往警署自首，他涉嫌「危險駕駛」、「發生意外後沒有停車」、「發生意外後沒有報案」、「使用虛假文書」、「駕駛無登記車輛」及「駕駛時沒有第三者保險」罪被捕。



警方經調查，發現涉事的士事發時不但套上假牌，更是無登記車輛。（林振華攝）

上周六（1日）上午11時許，一輛新界的士沿寶石湖路、往馬會道迴旋處方向行駛，其間涉嫌「衝紅燈」，駛進一個正亮起綠燈的行人過路處，並撞倒一名8歲女童後不顧而去。女童被送往北區醫院治理，在同日出院，她手、腳及額頭均有瘀傷及擦傷，一隻牙被撞甩。

警方經調查，發現涉事的士懷疑套上假牌。警方翻查閉路電視後，於昨晚（4日）在粉嶺圍一間店舖附近的停車場發現涉事車輛，更揭發該的士已經有一段時間沒有在運輸署登記牌照。及至今日（5日）凌晨時分，涉案姓蔡男司機（56歲）前往警署自首，他報稱商人，現正被扣留調查。

消息稱，由於有片段拍攝到涉案的士之車牌，警方調查後尋獲使用同一號碼「真身」車牌之的士，因而確認涉案的士使用假牌。據了解，被捕男子有的士牌駕駛執照，警方相信司機當日肇事後沒有再駕駛該輛的士；至於肇事時有否載客則有待調查。涉事的士右邊倒後鏡及雨擋損毀，相信事發時右邊車身撞倒女童。

警方表示嚴厲譴責司機罔顧他人生命安全、不顧而去的行為，相信相關行為已構成「危險駕駛」的罪名，如更嚴重或會干犯「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」，一經定罪，最高可被判處7年監禁及罰款5萬元。警方提醒，遇到交通意外事故後，落車談判時要先確保自身安全，先亮起死火燈，將車輛駛離意外現場或主要幹道，避免發生第二次碰撞，在安全情況下才落車。

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