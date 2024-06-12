網傳元朗踢拖女駕懷疑電動滑板車載兩童　網民：你架車好似唔夠力

撰文：凌逸德
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繼昨日（11日）網上流傳懷疑有人在天水圍以電動單車載童的相片後，有網民今日（12日）轉載另一段影片，顯示一名身穿T恤長褲、「踢拖」的長髮女子，在元朗屏會街與宏達路交界，駕着懷疑電動滑板車，載同兩名幼童在行人路上行駛，然後在行人過路處過馬路。發帖網民指出「年輕媽媽，你架電動滑板車好似唔夠力呀，咁樣好危險㗎」，又稱涉事女子與小童在被拍攝的地點附近「爭啲比（被）架車撞」。影片惹網民熱議，質疑「先唔講部車合唔合法，安唔安全，佢嚴重超重，都唔係好郁到，點解仲要揸呢架違法嘅車呢？」亦有人呼籲警方執法。

6月12日網上流傳一段影片，顯示一名女子駕駛一輛疑似電動滑板車，載着兩名小童在元朗遊走。（ 元朗人 fb ／ Ryan Leung）

近期已多次有人以疑似電動單車或電動滑板車接載小童，被拍下照片或影片，警方早前已最少兩次就同類照片及影片執法，分別在天水圍及上水拘捕兩名女子，兩人分涉7項及8項罪名。

5月14日，網上流傳一張相片，可見一名女子駕駛懷疑電動單車，載着一男一女小童，在上水清曉路行人路行駛。警方主動調查後，5月16日中午在上水區拘捕該名女子，她涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「在行人道路上駕駛電單車」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」、「在乘客沒有戴上認可防護頭盔時駕駛電單車」及「電單車運載不足8歲的兒童乘客」，獲准保釋候查，6月中旬向警方報到。

一名女子於5月14日，駕駛一輛懷疑電動單車，載着一男一女小童，在上水清曉路行人路行駛，她涉嫌「無牌駕駛」等7宗罪被捕。（警方提供）

不足半月網上又瘋傳同類網片，一名女子駕駛懷疑電動單車，在天水圍天瑞路馬路穿插，車上同時載着3名幼童及多袋物品。警方主動調查後，5月27日下午在天水圍區拘捕一名34歲女子，她涉嫌「危險駕駛」、「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「在行人道路上駕駛電單車」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」、「在乘客沒有戴上認可防護頭盔時駕駛電單車」及「電單車運載不足8歲的兒童乘客」，同樣獲准保釋候查，6月下旬向警方報到。

一名女子駕駛懷疑電動單車，載着3名小童及多袋物品，在天水圍天瑞路馬路穿插，她其後於5月27日涉嫌「危險駕駛」等8宗罪被捕。（facebook / 車cam L（香港群組）影片截圖）

另外，6月11日網上流傳一張相片，顯示一名身穿T恤熱褲的長髮女子，駕着疑似電動單車，載同兩名幼童在路上行駛。上載照片的網民指事發在天水圍，又稱同類電動單車「睇落真係好牙煙」。照片惹網民熱議，「上行人路撞到細路老人家點算？出馬路又唔跟燈，同時害司機，最慘冇牌冇保險，有責任都追唔返佢哋，完全係計時炸彈！」

6月11日網上流傳一張照片，顯示一名女子駕駛一輛疑似電動單車，載着兩名小童在天水圍遊走。（車cam L（香港群組）fb / Soso Chan）
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