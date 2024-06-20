警拘84人涉非法駕電動車　三分一送外賣　父母加裝座位載子女返學

警方一連三日（17至19日）在新界區進行「朝陽」行動，打擊非法駕駛電動可移動工具，分別在屯門、元朗、天水圍、落馬洲、大埔及邊境等地，合共拘捕84人，並檢獲84部電動可移動工具，包括69部電動單車和15部電動滑板車。



被捕人分別為64男20女，年齡介乎16至76歲，包括一名外籍男子。他們涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」、「駕駛時乘客沒有戴上認可防護頭盔」、「駕駛時乘客未滿八歲」及「在行人路上駕駛電單車」；他們獲准保釋，須於7月中旬向警方報到。

警方指，有父母會在電動可移動工具加插座位，接載超過一名小朋友。（梁偉權攝）

警方留意到，近日不少父母使用電動可移動工具接送子女上學，甚至改裝工具如加插座位，接載超過一名小朋友。據了解，警方在天水圍破獲兩宗同類案，首案發生於17日中午12時許，警方拘捕一名年約30歲父親，他事發時正在接載兩名均未滿8歲的子女上學；另案發生於18日早上8時，警方拘捕一名母親，她事發時接載兩名分別坐於前方腳踏及後座的女兒上學。

警方初步調查，相信當中29人使用電動可移動工具送外賣；部分被捕人亦沒有認可駕駛執照。據了解，該批電動可移動工具及其配件，可從外國或中國內地購入。根據過往案例，其最高時速達50公里。

警方相信，當中29名被捕人駕駛電動可移動工具送外賣。（梁偉權攝）

此外，警方亦向市民派發超過600張宣傳單張，以打擊非法駕駛電動可移動工具。警方提醒市民，任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款1萬元及監禁12個月。

新界北總區交通部署理總督察魏少昌交代案情。（梁偉權攝）