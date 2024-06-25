龍蝦灣行山意外｜事主獲救惜返魂無術 家人：多謝關心的人
撰文：羅敏妍
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56歲男子曾承基在西貢龍蝦灣遠足期間失蹤，多個政府部門及民間組織搜索13小時，昨日（24日）上午於刀片脊尋回，可惜送院搶救後不治。死者家屬坦言，事主送抵醫院時情況已經危殆，要靠醫療儀器協助；並感謝警方等各部門施以援手。
死者與家人同住將軍澳廣明苑，其子對事件不欲多談，坦言父親送院情況已經危殆：「有呼吸脈搏，但要靠儀器。」另一位女親友則說：「多謝警察，多謝關心的人。」
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曾承基於周日（23日）早上離開寓所往龍蝦灣遠足後失蹤，家人報警找尋。多個政府部門及民間組織登山搜索13小時後，於昨日（24日）上午10時30分，於刀片脊一帶找到他，並由直升機送院，惜延至晚上不治。
整個搜救行動歷時13小時，消防處、將軍澳野外巡邏隊、機動部隊、失蹤人口調查組、無人機隊、水警、政府飛行服務隊、民安隊等共同搜救。消防人員使用視域分析方式，收窄搜索範圍。消防無人機亦配備手提電話定位儀，又聯同警察和消防處無人機隊於上空進行搜索。消防共派出21輛消防車、2輛救護車、90名消防員以及10名救護員。
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