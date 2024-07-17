毒販利用物流鏈運毒　海關截大馬貨櫃檢250萬元冰毒　拘送貨司機

6月25日，海關截查一個來自馬來西亞的可疑貨櫃，以X光掃瞄及檢查後，從中檢獲5.1公斤懷疑冰毒，市值約250萬元。經追查後，在7月16日，於土瓜灣一個工廠大廈單位，以「販運危險藥物」罪拘捕1名送貨的貨車男司機，涉案司機現正獲保釋。海關懷疑不法分子以香港物流鏈隱藏販毒行徑。



行動中，海關檢獲的懷疑冰毒。（黃偉民攝）

海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任邱穎揚陳述案情指，海關透過風險評估鎖定一個來自馬來西亞的海運拼裝貨櫃，內裝有11批不同貨物，其中有一批報稱為個人及家居用品。6月25日，海關在葵涌海關大樓檢驗貨櫃，並發現貨櫃的X光掃瞄影像中部分貨物有可疑影像。隨後海關檢查其中3箱貨物，發現毒販以枕頭及玩具收藏毒品，企圖魚目混珠，以逃避偵查，從中檢獲合共約5.1公斤的懷疑冰毒，市值約250萬元。

毒販以枕頭藏毒，以求躲過偵查。（黃偉民攝）

邱穎揚續指，海關其後鎖定一個位於青衣的物流倉庫，並暗中監控送貨過程。在7月16日下午，當一名男子到達物流倉庫取貨後，將貨物運送到土瓜灣一個工廠大廈並搬入其中一個單位，海關見時機成熟，便以「販運危險藥物」罪拘捕他。該名39歲男子其後後獲准保釋。海關表示，案件仍在調查中。

毒販將正常貨物與毒品放同一貨櫃，以玩具魚目混珠。（黃偉民攝）

海關相信，販毒集團利用本地物流的運輸鏈販毒，以求不用現身，只需在背後操控物流公司，安排物流公司到碼頭取貨，再轉往市內倉庫，海關認為，集團一手一腳包辦流程，其後再將毒品運到其他地方包裝、分銷。

海關毒品調查科相信以從源頭打擊毒品流入市場。（黃偉民攝）

邱穎揚稱，海關成功從源頭打擊販毒活動，阻止毒品流入市面。海關呼籲，物流界從業員需提高警覺。如懷疑任何人利用物流公司服務從事販毒，請盡快通知海關，避免受牽連；海關會繼續與物流業界保持聯絡，加強打擊利用快遞途徑販毒，阻止毒品流入本港。