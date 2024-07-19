虛幣平台AAX欺詐案｜39歲男潛逃逾年半落網　至今890人報案涉$2億

虛擬貨幣交易平台「AAX」於2022年11月中開始，以「系統維護」為由開始停運，平台內200萬名登記用戶，無法透過帳戶查閱結餘，亦無法提取及轉移資產，多名苦主報警。事後警方拘捕兩名涉案男子，包括維高資本董事、股東兼CEO梁浩明；AAX創辦人兼前CEO陳振雄（Thor Chan）。但幕後主腦蘇偉毅夾帶私逃失蹤。



事隔超過一年半，案件再有新進展。警方今日（19日）表示，經進一步調查後，商業罪案調查科人員鎖定一名與案有關的39歲本地男子，涉嫌管理相關虛擬貨幣交易平台。該名男子於2022年11月離開香港，昨日（18日）在入境香港時被捕。他已被暫控一項「盜竊」罪，明日（20日）上午在東區裁判法院提堂。案件仍在調查中。截至今日，警方共接獲890名受害人報案，涉及金額達2.08億元。

案發後，AAX位於北角辦公室已人去樓空，大門緊鎖 。（資料圖片）

AAX平台於2022年11月12日，向外公布以系統維護及更新為由，停止運作，因此客戶不能買賣及提取屬於自己的虛擬資產。據了解，當時主腦已連同交易平台虛擬貨幣錢包及私鑰離開香港。至12月16日，平台停止服務，客戶無法登入戶口，查閱資產結餘，而位於香港北角的辦公室已停止運作，所有員工已被辭退及離職。

警方調查後發現，公司對外宣稱「系統維護」時，流動資產已出現問題，但主腦及有關被捕人則以「系統維護」作籍口，規避客戶提取資產，透過網頁向外界宣稱上述虛假消息。

事後警方拘捕兩名分別37歲及44歲本地男子，他們分別為平台管理者及前僱員，涉嫌「欺詐」被捕，均有決定公司發放虛假訊息，以延誤向公眾交待停止平台運作。據悉，兩名被捕男子為維高資本董事、股東兼CEO梁浩明，以及AAX的創辦人兼前CEO陳振雄（Thor Chan）。陳振雄曾向《香港01》透露，停運前一年多已經辭任AAX的所有職務，但手續問題，忘記辭任「AAX Technology」的董事，或忘記將此公司解散，此公司無實際營運。