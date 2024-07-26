葵涌奪命工傷︱死者家屬到殮房認屍　需攙扶離開　眾人神情哀傷

昨日（25日）葵涌荔崗街一個地盤發生奪命工業意外，42歲姓潘泥頭車司機在泥頭車旁工作期間，懷疑一部挖泥機突然轉動時，將其頭部夾在兩車之間，當場不治。今日（26日）早上，數名家屬在警方重案組探員及工業傷亡權益會職員陪同下，到葵涌殮房認屍，眾人神情凝重，黯然神傷，有家屬需要同行人士攙扶離開。死者妹妹表示，正與死者公司溝通。



有家屬需要同行人士攙扶離開。（黃學潤攝）

數名家屬親友在警方重案組探員及工業傷亡權益會職員陪同下，到葵涌殮房認屍。（黃學潤攝）

事件發生於昨日早上9時58分，葵涌荔崗街11號、浩景臺附近一個地盤。警方葵青警區重案組到場調查意外，死者家屬亦到場了解情況。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

發展局就事件表示，涉事承建商是發展局「認可公共工程承建商名冊」內的承建商。局方當日已向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程地盤平整類別的投標資格。

挖泥機將挖到的泥頭放到泥頭車上。

從現場高空角度可見，地盤出入口處建有一個大型工作台，上面泊有泥頭車、挖泥機及3部私家車，另有流動廁所和其他建築材料。有事發後的現場照片顯示，事主站立在兩車之間，腳部微屈，頭部被兩車夾住受傷流血，當時疑已失去知覺，其頭盔則跌在地上。

工人倒斃在泥頭車與挖泥機之間。

挖泥機將挖到的泥頭放到泥頭車上。

工業傷亡權益會總幹蕭倩文表示，死者任職泥頭車司機十多年，事發時他站在泥頭車的車尾，其間挖泥機轉動將他壓住，最終斃命。死者家人希望公司及地盤交代具體事故情況及提供協助。她指，死者與父母同住，是家中經濟支柱，事故令其家人面對即時經濟困難。

蕭倩文續稱，從安全角度而言，挖泥機操作時應該裝置感應器，如感應到有人應即時停機；暫時不知道肇事挖泥機是否有此裝置。她指出，暫時未知是否涉及人為錯失，但認為任何地盤都要吸引教訓，工作人員要站在安全位置，如環境狹窄，機器要裝置感應器。

工業傷亡權益會總幹蕭倩文促地盤在可移動機器上加裝感應器。（翁鈺輝攝）

工人慘被夾在挖泥機與泥頭車之間，當場不治。（翁鈺輝攝）

挖泥機司機在場助查。（翁鈺煇攝）

地盤隨即拉上閘。（黃梓霖攝）

死者家屬到場了解情況

葵青警區重案組調查事件

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勞工處人員到場

勞工處到場調查事件。（黃梓霖攝）