內地漢劫澳門當舖　刀架職員頸掠14.5萬元逃珠海　司警聯公安拘賊

澳門發生持刀行劫案。一名內地男子於昨日（28日）凌晨時份，佯裝顧客進入新口岸一間當舖，隨後取出一把生果刀頸在女店員頸上要脅，賊人在店內掠走14.5萬港元現金逃離。女店員頸被割傷，須送院治理。澳門司警接手調查，發現賊人乘的士前往關閘潛逃珠海，遂通報珠海公安。賊人最終在案發後4小時後落網。



澳門發生劫案，一名當舖女店員受傷。(資料圖片)

澳門司法警察局表示，7月28日凌晨約5時40分，司警局接獲治安警察局通知，在澳門新口岸區一家典當店內發生一宗持刀搶劫案件，要求司警局介入處理。

司法警察局人員講述案情。

案情顯示，當日凌晨約5時，作案人佯裝成購物客人進入典當店，然後突然將店舖大閘關上，並手持水果刀架在女店員頸部，要脅女店員打開店內的藏款抽屜。期間，店內其他職員嘗試阻止作案人犯案，但作案人以水果刀作威脅嚇退店員。最終，作案人從店內抽屜中拿走了合共14.5萬港元現金，迅速逃離現場。事件中女店員頸部受傷，並已在醫院進行驗傷及治療。

疑犯從關閘逃走到珠海。(圖片來源：澳門政府旅遊局)

司警局搶劫罪案調查科人員跟進調查發現，作案人在案發後乘坐的士到關閘口岸，然後逃回內地。司警局立即啟動了與內地警方的警務聯絡機制，將案件通報予內地警方。在廣東省公安廳指揮下，珠海市公安局全力展開調查，在案發後的4小時內成功在珠海市拘捕涉了涉案的搶劫犯。珠海警方暫時拘捕了一名嫌疑人，並正深入調查是否有其他人參與或涉及此案。

司警稱，本宗案件的成功偵破，凸顯了司警局與內地警方的高效警務機制，並展示了兩地警方持續打擊跨境犯罪的決心和能力。