旺角兩男遇襲手及頸中刀　三名刀手上車逃走　警於多條幹道兜截

旺角發生傷人案，兩人中刀浴血。周二（6日）晚上11時許，據報兩名男子準備進入旺角上海街453號一幢大廈時，突然有3名刀手現身，不由分說向他們施襲。有目擊者指出，刀手們得手後跳上一輛私家車逃去。而被斬的兩名男子，分別手部及頸部中刀浴血，幸仍清醒，在朋友陪同下，自行到廣華醫院求醫。



案發大廈地面留下大量血跡。(陳永武攝)

警方接報到場調查，同時調派多輛警車，在多條幹道上兜截。據了解，多輛警車停在紅隧口、三號幹線、龍翔道、觀塘繞道甚至汀九橋及屯門公路等地方，以截查可疑車輛，暫仍未有人被捕。

案發大廈地面留下大量血跡。警員封鎖現場調查。(陳永武攝)

就案發現場所見，大廈門口地面留下大量血跡及血鞋印，而行人路亦現血跡。警員拉起封鎖線調查。

警方表示，周二（6日）晚上11時14分，接獲途人報案，指3名男子在旺角上海街453至455號用刀襲擊2名男子後，登上一輛私家車往登打士街方向逃去，警員接報到場，經初步調查，案件列傷人，交由旺角警區刑事調查隊第五隊跟進，正追緝3名男子，案發時戴黑色帽及身穿深色衣物。66歲李姓男子和36歲張姓內地男子臉頸和手腳等位置受傷，由朋友陪同下，清醒前往廣華醫院接受治理。

據了解，張男持雙程證來港，當時和李男正進入上址大廈。

警方在多條幹道兜截可疑車輛。(網上圖片)

案發大廈地面留下大量血跡。警員封鎖現場調查。(陳永武攝)

案發大廈地面留下大量血跡。警員封鎖現場調查。(陳永武攝)

案發大廈地面留下大量血跡。警員封鎖現場調查。(陳永武攝)