水泉澳斬人｜街坊睹持刀男　果斷擸梯阻攔﹕無理由睇住第二單發生

沙田水泉澳廣場昨晚（22日）發生斬人案，一名疑有思覺失調紀錄的43歲姓林男子手持利刀闖入快餐店內斬傷女職員，多名街坊見狀合力制服男子。當晚手持鋁梯作護盾、綽號「沙膽」的黃先生接受《香港01》訪問，自言擔心再現鑽石山荷里活商場的慘劇，因此毫不猶疑挺身而出，「如果唔係我都唔會咁快，我諗都無諗。」他又憶述持刀男曾揮刀幾近傷人，他只能以梯作盾，擊向其手臂阻撓，後來一眾街坊合力擋着大門、不斷投擲雜物將其制服在地上，場面驚險。記者問及，倘若下次遇上同類情況，他會怎樣做？黃先生嘴角微微向上揚，馬上說：「我都會一樣」。



黃先生自言擔心再現鑽石山荷里活商場的慘劇，因此挺身而出，「如果唔係我都唔會咁快，我諗都無諗。」（羅日昇攝）

持鋁梯擊打疑兇手臂

居於水泉澳邨的黃先生自言曾玩過自由搏擊，只是略懂皮毛，卻被身邊朋友稱為「沙膽仔」，皆因其個性見義勇為、敢怒敢言，「有時乜都夠膽拗，我覺得唔啱嘅會出聲」，沒料到這種個性竟促成他今次「救人」經歷。他憶述昨日下班後偕妻子到大快活用膳，起初坐於店內最內側，妻子付款後返回座位，卻突然聽到有聲音大叫「有人斬人！」，大量食客立即動身逃走，後退湧到他身旁。妻子初時欲一同離去，卻深知丈夫的個性，便說：「你出去睇睇。」

有人揮動一把梯打向兇徒，企圖制止其行動。（讀者姚先生提供影片截圖）

黃先生走到收銀處，看見只有一名身形瘦削的中年漢，推着餐車與持刀男對峙，他頓時心忖﹕「一架膠車又點幫到手？佢推住個膠車，撞你都唔痛啦。」於是他欲向店員取櫈，對方卻給他一條鋁梯作護盾，然後便上前協助對峙。持刀男離開店後在走廊遊走，黃和推着餐車的中年漢緊緊跟隨着他，以防再有其他市民受傷害；一名大快活店員亦站於二人後方，不斷大喊「放低把刀先！」，又提醒路人不要走近。

「（當時）唔知佢會飛刀定點，我見佢一提刀就拍佢隻手，唔肯定打唔打得中」，他形容起初只有寥寥數人對峙，持刀男不斷揮刀、幾乎擊中該中年漢，於是他時而用鋁梯擊打持刀男手臂、時而作掩護「行住」對方，並稱﹕「打唔中都冇計，我無理由睇住第二單情況發生㗎嘛。」

持刀男子於便利店對開被途人制服，再交由警員處理。（讀者提供）

荷里活商場斬人案成陰影 途人合力制服疑兇

黃先生指的「第二單情況」，正是去年鑽石山荷里活廣場的傷人案。他憶述與朋友事後討論時，紛紛聯想到那驚心動魄的場面，「我都驚有呢個情景發生，如果唔係我都唔會咁快，我諗都無諗；你唔知佢下一步想點。」

持刀男沿商場走廊遊走，行到大門欲推門離開商場，大批居民趁機合力將他制服。他稱，當時有保安及部分居民擋着玻璃門，不讓他離開；亦有居民不斷向持刀男投擲掃把等雜物，直至利刀從其手中掉到地上，居民一湧而至，「成窩蜂衝埋去撳低佢。」

持刀男子於便利店對開被途人制服。（羅日昇攝）

黃先生因拿着鋁梯，沒有上前協助制服，只是勸告身旁的市民不要再襲擊持刀男，認為「佢都被人撳低咗，解決咗件事啦。」警方其後趕抵現場接手跟進。然後他和該中年漢返回餐廳用膳，其間不停讚賞對方，「我都話佢都好嘢，真係好大膽，我覺得佢仲大膽過我，推住個餐車撞一個持刀嘅人。」

事發時妻子一直在其身後，記者問及太太當時擔心嗎？黃先生笑言：「邊有女人不擔心自己先生？唯有就住囉，小心啲，呢啲咁嘅情況肯行出嚟嘅人有幾多。」

的士同行屢受抨擊 黃：望互相體諒

近日連串的士業界「放蛇」打擊白牌車行為引起社會熱議。同樣從事的士司機的黃先生，得悉當前業界屢受抨擊，慨嘆﹕「而家搞到大家水深火熱，你投訴我、我投訴你，何必呢？」他又認為香港是個守望相助的城市，希望大家能互相體諒，「做好自己」。