將軍澳猝逝工戶口餘$74　妻獨力持家悲憶點滴﹕曾承諾照顧我到老

將軍澳唐明苑唐富閣54歲裝修男工黃杰雄，昨午（8日）被發現昏倒大廈梯間，送院不治。黃男猝逝，遺下八旬病父、患腦癎兒子及妻女。黃太今早（9日）到沙田富山殮房認屍，提起丈夫點滴忍不住淚如泉湧：「佢話照顧我到老為止，現在冇做到，佢自己走先。」悲痛難過；加上經濟拮据，銀行戶口僅餘74元，卻要面對殮葬費及生活開支，更是一籌莫展。



黃太今早（9日）到沙田富山殮房認屍。（黃學潤攝）

黃太憶述昨午收到醫院通知正為丈夫急救的情況，她已忍不住掉下淚來：「我無諗過會發生呢件事，差不多暈低，醫院話打咗強心針，我自己心中有數啦！」她連忙帶同仔女趕到醫院見丈夫最後一面。她哭說：「我今時今日都接受唔到, （佢）係咪去咗其他地方做嘢？唯有咁樣諗，安慰自己……尋晚我瞓唔到, 一路係到喊。」12歲幼女也思念父親，徹夜哭泣。

黃太與丈夫結婚24年，育有一子一女，與88歲家翁同住長沙灣元州邨的公屋單位。黃太指，丈夫從事室內裝修木工逾30年，但長期開工不足，收入不穩，「有時幾個月無開工，有時一個月開兩三日工」，黃太在食肆返全職夜更，賺取近2萬元薪金幫補家計。

黃太憶述昨午收到醫院通知正為其丈急救的情況，哭成淚人。（黃學潤攝）

丈夫遭遇橫禍 昔日諾言一一落空

縱然生活困難，兩夫婦分工合作，甚是恩愛。黃太說：「佢話照顧我到老為止，依家冇做到，佢自己走先...」又曾說等她放假，四口子到尖沙咀看「多拉A夢展」，或到黃太的家鄉印尼旅行，詎料遭遇突變，一切成泡影。黃太泣道：「佢而家自己走先，留低啲仔女畀我，無辦法啦！」

事情至今，黃太仍不敢將噩耗告知家翁：「驚佢接受唔到，暈低咗唔知點算好。」昨日她只訛稱說丈夫「整親隻手」入醫院，後來再隱瞞稱「入咗ICU要插喉」。黃太坦言：「都唔知點樣同佢講。」

丈夫沒儲蓄 銀行戶口僅餘74元

以往夫婦倆胼手胝足，入息僅夠食用，並沒儲蓄。她翻查丈夫的銀行簿，發現結餘僅得74元港幣，「真係一毫子都無剩低」。她自己剛剛出糧，繳清屋租及水電雜費，也只得萬多元，面對丈夫的殮葬費及各項瑣碎開支，可謂一籌莫展。

她翻查丈夫的銀行簿，發現結餘僅得74元港幣。（黃學潤攝）

八旬家翁及24歲腦癎兒需要特別照顧

而且家翁和長子都須要照顧起居飲食，令她更感徬徨。她表示，八旬家翁長期食藥，因為眼疾視力欠佳，行動不便，而且要插尿喉；24歲長子，在5歲時發高燒引發腦膜炎，導致有腦癎症，不時抽筋，容易跌倒受傷，二人均需要特別照顧。以往丈夫和她，分早夜班照顧，她擔心日後無法兼顧上班及照顧者的工作，而細女將升讀中二，年紀尚幼，亦難以照顧爺爺及兄長。

黃太坦言考慮為兒子申請入住宿舍

黃太坦言曾考慮為兒子申請入住宿舍，但又擔心他不習慣，加上以往丈夫留家照顧，這才擱置計劃；現時家中遭逢巨變，她唯有再次考慮，只是擔心要輪候十年八載，難解燃眉之急。

黃太將要一人肩負全家重擔，擔憂難以兼顧上班及照顧家翁及兒子。（黃學潤攝）