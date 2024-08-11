香港仔分區一警員淺水灣執勤　發現遺失一個快速上彈器及6發子彈

今（11日）午約3時，警方接獲一名隸屬香港仔分區的警員報告，指今日在淺水灣海灘道、近淺水灣泳灘停車場執行職務期間，發現遺失了一個快速上彈器及6發「點三八」口徑子彈。



警方十分重視有關案件，在接報後立即調查，並派員到多處地點搜尋有關物品，惟暫時未有發現。警方呼籲市民如拾獲有關物品，應立即致電999或交到就近的警署。

警方重申，警隊就使用和保管裝備均有嚴格規定，警方會就有關事件作出跟進。案件列作「遺失政府財物」，交由西區警區跟進調查。

一名隸屬香港仔分區的警員，今日（18月1日）在淺水灣泳灘停車場附近執行職務期間，發現遺失了一個快速上彈器及6發「點三八」口徑子彈。（資料圖片）

警隊於7月11日正式公布更換手槍計劃，表示將會淘汰軍裝警員的美國製史密夫威遜10型（Smith & Wesson Military & Police）「點三八」左輪手槍及刑偵警員的P250，並引入兩款國產9毫米口徑手槍，分別為中國製CF98-A及CS/LP5，兩款手槍均被中國警察、武警等部隊使用。首批為衝鋒隊、機動部隊、快速應變部隊及總部刑偵人員，最快於7月25日開始配備新槍執勤。

警隊亦於8月4日於社交媒體介紹新手槍，指市民在街上將陸續見到有軍裝或便裝警務人員配戴，並強調新手槍與舊槍的不同之處在於「Safety、Speed、Stability」（安全、快捷、穩定）。片段提及，新手槍剛開始讓警員配備執勸，故未接受訓練的警員仍在使用舊槍，市民有機會見到新、舊槍同時出現。

警隊引入兩款手槍，分別為中國製CF98-A（圖左）及CS/LP5（圖右）。（鄭子峰攝）

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