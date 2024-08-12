54歲裝修工猝死遺一家老少　遺孀停收捐款：多謝香港有心人幫忙

54歲裝修男工黃杰雄，上周四（8日）被發現昏倒在將軍澳唐明苑唐富閣大廈梯間，送院搶救後不治，遺下妻子、年老病父、患腦癎症兒子及在學女兒。工業傷亡權益會事後發起籌款，協助黃家解燃眉之急。今日（12日）黃太透過工權會表示，所得善款已足以渡過難關，決定停止接收捐款，並感謝《香港01》等各界支持，「我哋一家真心多謝香港有心人嘅幫忙！」



黃太早前接受《香港01》訪問時，稱讚丈夫「好仔」，悉心照顧家人。

工權會在facebook表示，黃杰雄太太深深感到大家的熱心和關顧，並以電話傳來訊息表示感謝，指目前善款已足以度過難關，決定停止接收捐款。

文中提及，黃太感謝大家陪伴她經歷今次難關，同時多謝大家捐款協助她一家人，亦感激工業傷亡權益會發起籌款，同時感謝《香港01》等傳媒協助報導。

黃太表示，現時所得善款相信可度過目前難關，故決定停收捐款，「因為仲有好多比我更有需要嘅人要大家去幫手，我哋一家真心多謝香港有心人嘅幫忙。呢啲就係我最想同大家講嘅說話，多謝大家。」

今日（12日）黃太透過工權會表示，所得善款已足以渡過難關，決定停止接收捐款，並感謝《香港01》等各界支持。（工業傷亡權益會 facebook）

黃杰雄生前與妻子、患腦癎症24歲長子、升中二12歲幼女、年老患病父親，一家5口居於長沙灣元州邨。一家收入微薄，只勉強支撐日常生活開支。上周四（8日）黃杰雄在將軍澳唐明苑唐富閣網傷嗥位工作期間，被發現昏倒在大廈梯間，送院搶救後不治。

事主為將軍澳唐明苑唐富閤一單位裝修工，上周四（8日）被發現昏倒大廈梯間，送院搶救後不治。