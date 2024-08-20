消防處八鄉錦田公路搗非法加油站　檢1000公升柴油　一女將被檢控

消防處打擊非法燃油轉注特遣隊於今日（20日）上午約11時半，在元朗區打擊非法加油活動，於八鄉錦田公路搗破一個非法加油站，檢獲約1,000公升柴油，市值超過2.4萬港元。行動中，消防處人員在現場發現大批入油工具，並截查一名懷疑與案件有關的女子，她涉嫌違反《危險品條例》及《消防（消除火警危險）規例》，將會被檢控。涉案柴油已被消防處檢走，處方會向法庭申請充公。



行動中，消防發現大批入油工具。（消防處提供）

消防處表示，一向致力打擊任何形式的非法加油活動，並重申從事非法加油活動罪行嚴重，根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車油缸的業務的目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬港元及監禁6個月。

行動中，消防處人員檢獲約1,000公升柴油，市值超過2.4萬港元。（消防處提供）

此外，在新修訂《危險品條例》下，柴油的一般豁免量為500公升。任何人如製造、儲存、運送或使用超過豁免量的危險品，均須領有消防處根據《危險品條例》所發出牌照。

消防處呼籲市民切勿光顧非法加油站。由於非法加油站並非根據國際廣泛認可的安全標準興建，亦未有裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，後果非常嚴重。市民可致電消防處24小時熱線（2723 8787），舉報懷疑非法加油站。