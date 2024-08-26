機場T2擴建工程爆欠薪$3000萬　三判天幕工人罷工抗議

香港國際機場的三跑道系統項目中，現有二號客運大樓正進行擴建工程，卻爆出天幕工程拖欠至少300名三判工人薪金，涉款約3000萬元。今日（26日）上午，30多名工人到機場2號客運大樓地盤外抗議，又用水馬堵塞地盤出入口，大批警員到場了解。



今日（26日）上午，30多名工人到機場2號客運大樓地盤外抗議，又用水馬堵塞地盤出入口。（蔡正邦攝）

香港國際機場的三跑道系統項目，包括現有二號客運大樓（T2）的擴建工程。今日（26日）早上10時許，30多名三判機場T2擴建工程天幕工人用水馬堵塞地盤出入口，抗議欠薪，警方到場戒備，一度勸諭工人停止行動。

有工人指：「無一個人出來同我哋傾，肯出（糧）畀我哋咪無問題囉 ！」現場工人表示，整個工程共600名工人，至少100名本地工人及200名尼泊爾人遭欠薪。今年5月及6月起，工人們沒有收到薪金，於是三判只能「自己揞錢出來畀」，向本地工人支付600多萬工資，惟7月及8月無力再頂糧。工人們向勞工處反映事件，並於上周開始罷工。

今日（26日）上午，30多名工人到機場2號客運大樓地盤外抗議，又用水馬堵塞地盤出入口。（蔡正邦攝）

工人陳先生指，自5月欠薪至今，二判Chadtech從沒有派代表與工人交涉，並失去蹤影。大判金門今早曾派代表到場交涉，惟他們指工人追討的款項與金門的計薪方式有所出入。工人們說，平均遭扣減每日2小時的薪金，亦被「cut（取消）晒全部OT（錢）」。

工人陳先生指，自5月欠薪至今，二判從沒有派代表與工人交涉。（蔡正邦攝）

金門代表再次到場與工人交涉，着工人登記資料，並指勞工處已着手跟進事件。（蔡正邦攝）

接近上午11時，金門代表再次到場與工人交涉，着工人登記資料，並指勞工處已着手跟進事件，目前金門仍需要與勞工處再洽談計薪等細節，需待本月30日再相約工人們到勞工處交涉。

根據香港機場管理局本年5月，就香港國際機場三跑道系統的最新發展向立法會經濟發展事務委員提供的文件，T2客運廊一號主廊樓頂模件已完成吊運並正在安裝，二號及三號主廊樓頂模件目標於2024年5月上旬起進行吊運／安裝，餘下樓頂模件於東莞進行組裝。

《香港01》正向機管局、金門及勞工處查詢。