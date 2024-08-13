秀茂坪冧天秤3死地盤爆欠薪　釘板工人突被解僱追薪逾$400萬

2022年發生3死工業意外的秀茂坪安達臣道地盤發生勞資糾紛。今日（13日）上午8時22分，約30名工人準備進入地盤工作時，發現出入閘門的門卡失效，無法進內，隨後接獲被大判通知解僱的消息。由於事出突然，而7月及8月、總數約400萬的薪金亦未收取，工人遂於地盤外抗議，有工人更步出馬路示威。警員接報案到場，目前正與負責人及工人了解事件。



當年奪命工傷地盤暫名為安達臣道，現時已正式名為安禧街21號。大判為精進建築，二判為寶豐建工程（國際）有限公司；地盤為房協安達臣R2-2 精進地盤，2022年9月曾發生天秤倒塌的奪命工業意外，導致3名工人死亡。

二判公司的工人代表楊小姐表示，受影響工人約30人，主要負責釘板及拆板工作，各人在地盤開工半年至一年半。她表示，事前從無收到任何解僱通知，今早回來拍卡入閘，發現門卡失效，後來始獲大判告知被解僱。楊說：「我哋返工先知道，拍唔到卡，原來唔畀我哋入去，係解除咗我哋（職務），事前完全收唔到風，無人通知我哋。」

二判工人楊小姐表示，目前工人被拖欠7至8月份的薪金約400萬。(馬耀文攝)

警員接獲報案到場，目前正與負責人及工人了解事件。(馬耀文攝)

工人於地盤門外抗議，追究責任，期間一度有工人步出馬路。。(馬耀文攝)

工人於地盤門外抗議。(馬耀文攝)

警員接獲報案到場，目前正與負責人及工人了解事件。(馬耀文攝)

警員接獲報案到場，目前正與負責人及工人了解事件。(馬耀文攝)

警員接獲報案到場，目前正與負責人及工人了解事件。(馬耀文攝)

楊小姐表示，工人被拖欠7至8月份的薪金約400萬。她引述大判表示，已根據勞工法例發出5至6月份的薪金，至於7至8月份的發薪責任已交回二判，惟二判表示大判無出糧給他們，所以無辦法支薪予工人。

楊小姐批評兩間公司互相推卸責任，她認為即使大判與其他判頭有糾紛，亦應該負起責任解決問題：「無論邊一判解僱咗我哋，係咪要通知我哋先？即使你唔通知，解僱咗我哋係咪要畀錢？依家大判精進，係唔係要有解釋先？無論你同二判、三判、四判有咩問題都好，同我哋打工仔無關係。」她表示，勞工處已知悉事件，稍後會派員到場跟進，期望能於日內得出方案，早日解決事件。