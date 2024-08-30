大帽山漁護職員手傷暈倒亡　家屬黯然認屍

周三（28日）46歲漁護署高級農林助理員林建偉與同事到大帽山郊野公園採集植物標本，其間右手現損傷，其後失去知覺，送院後不治。今日（30日）上午9時許，他的家屬一行數人到達西環域多利亞公眾殮房認領遺體，各人神情黯然，離開時不發一言。



家屬一行數人到達西環域多利亞公眾殮房認領遺體，各人神情黯然。(黃偉民攝)

家屬一行數人到達西環域多利亞公眾殮房認領遺體，各人神情黯然。(黃偉民攝)

環境及生態局局長謝展寰、​公務員事務局局長楊何蓓茵及漁護署署長黎堅明，日前曾發稿表示深切哀悼，向家人致以最深切慰問，並會盡力向家人提供支援。漁護署另回覆《香港01》查詢表示會盡力配合警方調查。該署轄下自然護理分署已制定戶外工作安全指引，並定期將指引傳閱予各級人員，提醒人員遵行。同時，分署亦有為人員提供戶外工作的職安健培訓，並為人員提供個人保護裝備和防蚊蟲叮咬用品，保障人員在戶外工作的安全。

警方現正調查事件。（梁偉權攝）

一男一女與事主同行，事後二人到醫院了解情況。（梁偉權攝）

事發於周三（28日）上午11時許，警方接獲求助，指2男1女在大帽山上，其中一名46歲男子手有損傷，感到刺痛不適，其後在帽東林徑暈倒。救援人士接報趕赴現場，政府飛行服務隊亦派出直升機，將傷者吊起及送往東區醫院搶救，惜最後證實不治。警方現正調查事件。現場消息指，男子疑有過敏症。

與事主同行到大帽山的一男一女亦到東區醫院了解情況，其間男子情緒激動，一邊傾電話一邊哭泣，同行女子在旁安慰。其後事主的親友知悉事件後，亦趕至醫院。