粉嶺TESLA起火　車上四人及時逃生　司機報稱事前被石頭擊中車底

粉嶺發生涉及電動車起火事件。周日（9月1日）晚上11時左右，據報一輛TESLA電動私家車，沿粉嶺公路出九龍方向行駛，途至近九龍坑對開時，突然冒煙起火。司機見狀立即將車駛入就近的粉嶺公路巴士轉車站，車上4人，即一家三口包括一名手抱嬰兒、及其一名女性朋友，及時落車逃生。據了解，落車時司機已嗅到濃煙味。



消防接報趕至現場，開喉射水降溫。就現場所見，該輛TESLA私家車不停冒煙。車上所有有人士均沒有受傷。消防正調查車輛起火原因。據悉，事發時該車曾被石頭擊中車底，疑電池損毀引起火警。

涉事TESLA私家車冒煙，消防開喉戒備。(李家傑攝)

涉事司機張先生指出，他當時駕駛TESLA電動車，載同妻子、2歲大兒子及一名女性友人，車輛由元朗前往坪輋。途至九龍坑油站對開中線位置， 發現前方路面有一塊石頭，大約拳頭大小，惟已閃避不及，駛過時車底「晾一晾」疑被石頭擊中，車輛警告燈隨即亮起，並提示司機立即將車停靠一旁。

涉事TESLA不停冒煙，消防開喉戒備。(李家傑攝)

未幾，車輛的動力、動力回收系統及冷氣均已失靈，司機見前方有巴士轉車站，立即將車扭入車站內，車上所有人立即落車。張先生指，由警告燈亮起到他們落車，時間僅1分鐘左右，但車底已冒煙起火，並不停發出聲響，恐會發生爆炸。

張續指，其TESLA車輛於今年 (2024年)3月購入。他指，事件純屬意外，對於車輛設計有否問題，不予置評，但認為電池損毀響起警告後，由油站位置可以駛至巴士站，「算係咁啦，無緊急煞停（架車）」。

事發後，他們一家三口與朋友立即跳車，「唔理呀仔瞓得幾冧，都秤起佢走！」同時，由於朋友不太熟悉TESLA的車門掣如何打開，要其妻子及時協助打開逃生。他指，連銀包也來不及取回，消防員事後將其交回張手上。

涉事TESLA車主張先生向消防講述事發經過。(李家傑攝)

涉事TESLA不停冒煙，消防開喉戒備。(李家傑攝)

涉事TESLA不停冒煙，消防開喉戒備。(李家傑攝)

涉事TESLA不停冒煙，消防開喉戒備。(李家傑攝)

涉事TESLA不停冒煙，消防開喉戒備。(李家傑攝)

涉事TESLA不停冒煙，消防開喉戒備。(李家傑攝)

涉事TESLA不停冒煙，消防開喉戒備。(李家傑攝)

涉事TESLA不停冒煙，消防開喉戒備。(李家傑攝)

涉事TESLA不停冒煙，消防開喉戒備。(李家傑攝)