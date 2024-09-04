深圳灣大橋車墮海｜警方檢驗涉事私家車　查車禍原因

駐守深圳灣口岸的46歲海關男關員，本周一（9月2日）晚上駕車上班途中，在深圳灣公路大橋失事，連人帶車飛越圍欄跌落2米深海底，被救起送院，惜告身亡。警方隨後將涉事私家車打撈，並送到大欖涌車輛扣留中心。今日（4日）早上人員繼續檢視車輛進行調查工作。



私家車停在汽車扣留中心內，維修人員及警員在場了解情況。（蔡正邦攝）

涉事白色豐田RAV4私家車全車盡毀，車頭變形、車頂凹陷、擋風玻璃碎裂、倒後鏡甩脫。多名維修人員及警員在場檢視，冀能從車輛的機件及性能方面尋找出事的原因。

人員在私家車上檢獲一個甩掉頭顱的布娃娃。（蔡正邦攝）

46歲姓黃的海關關員，駕駛私家車在深圳灣大橋失事墮海身亡；人員在場檢查涉事私家車。（蔡正邦攝）

46歲姓黃的海關關員，駕駛私家車在深圳灣大橋失事墮海身亡；人員在場檢查涉事私家車。（蔡正邦攝）

私家車上的物品被放在膠桶內，包括一個斷頭公仔。（蔡正邦攝）

事發於周一（2日）晚上約9時18分，警方接獲報案指，有人在深圳灣大橋見到一架私家車失事，連人帶車墮海。水警、消防及飛行服務隊到場通宵搜索。警方在橋面快線發現兩條車軚痕、慢線道路維修路牌撞毀，近海欄杆亦被撞毀。

至周二（3日）凌晨零時45分左右，消防蛙人將事主救到岸上，他昏迷不醒血流滿面，救護員接手進行心外壓急救，隨後將事主送往天水圍醫院，惜至凌晨1時30分宣告不治。

現場放置的信息顯示屏損毀。(李家傑攝)

案發後有消息稱，涉事私家車疑失控撞向路肩的信息顯示屏，其後越過欄杆墮入海中。路政署昨日（3日）回覆《香港01》查詢時表示，涉事信息顯示屏設置方式符合相關道路工程標準；事發後，顯示屏亦沒有明顯受壓的痕跡。

▼事發後現場搜救及調查工作▼



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▼9月3日中午吊起涉事私家車 ▼



工人用吊索將私家車吊起，可見它車頭嚴重損毀。（黃偉民攝）

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死者46歲姓黃，1999年加入海關，駐守深圳灣口岸，負責貨運清關工作。事發時駕駛自己的私家車沿深圳灣公路大橋北行，前往上班。由於上述路段並無閉路電視，未有片段可以還原意外過程，警方呼籲如有資料人士，請電3661-3800與調查人員聯絡。

▼9月3日涉事私家車被送到大欖涌汽車扣留中心檢驗 ▼



深圳灣大橋發生奪命車禍，涉事私家車車頭嚴重損毀，車頭蓋掀起。（黃煦緻攝）