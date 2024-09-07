海上液化天然氣接收站冒濃煙　料消防泵引擎入風口受阻導致

今日（7日）早上9時22分，警方接報指，於去年7月啟用、位於香港西南水域的香港海上液化天然氣接收站突然冒出濃煙。消防員派一條喉及一隊煙帽隊處塌，至中午12時58分確認事件無礙。事件中無人受傷。香港液化天然氣接收站有限公司發言人回覆《香港01》查詢表示，現場並無火警，相信冒煙是由運行中的消防水泵引擎鮮風入口受阻所引起。



位於香港西南水域的香港海上液化天然氣接收站突然冒出濃煙。（讀者提供）

從讀者提供的圖片所見，現場有黑煙由大型機器冒出。

香港液化天然氣接收站有限公司發言人回覆《香港01》查詢表示，今早約9時19分，接收站工程人員從遙距監控系統，觀察到接收站碼頭冒煙。為確保設施安全，工程人員即時聯絡消防處派出消防船到場。消防人員及工程人員到達現場後發現並無火警。初步評估冒煙是由運行中的消防水泵引擎鮮風入口受阻所引起。至早上約11時30分，接收站工程人員停止有關設備的操作，涉事設備亦停止冒煙。

發言人又指，事發時接收站上沒有工作人員，原本停泊在接收站碼頭的浮式儲存再氣化裝置船獲安排離開香港水域避風。事件中無人受傷，對接收站營運沒有影響。香港液化天然氣接收站有限公司正與中電和港燈的工程團隊合作，對事件進行調查。

資料顯示，「香港海上液化天然氣接收站」為本港首項同類設施，去年7月正式啟用，由中電與港燈共同發展及興建，目標是令香港可以擁有更多元化的天然氣供應，提高供電穩定性，令兩電可進一步增加低碳發電，支持香港實踐能源轉型。

▼香港海上液化天然氣接收站▼

