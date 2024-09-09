假鈔黨︱旺角多間茶飲店連日收假「大牛」　的士收同款偽鈔中伏

旺角近日出現假鈔黨，除了食店及茶飲店，的士亦同樣中招。據了解，上周（9月3至7日）期間，新之城商場及T.O.P店有數間茶飲店在收舖點算營業額時，察覺收到懷疑500元偽鈔。警方將案件列作「製造、保管、控制或行使偽製紙幣」調查。據悉，商戶收到的偽鈔號碼相同，均是中銀香港$500面值鈔票。



金毛紋身男9月7日食住雪糕，十分自然地到飲品店用假鈔購買飲品。女收銀員戴着膠手套，不虞有詐收下現金，如常找贖。（受訪者提供影片截圖）

另外，據了解上周六（7日）晚上，一名的士司機在上海街近登打士街交界，接載2名男乘客抵達土瓜灣翔龍灣後，其中一名男乘客給予一張的偽造500元支付60元車資。司機找續440元後，乘客下車。至翌日凌晨時分，的士司機發現該紙幣為偽造並報警求助。

旺角落警區刑事偵緝隊及商業罪案調查科分別跟進旺角偽鈔案，暫時未有人被捕。

飲品店東主得知中招後，今早（8日）親自坐陣收銀，竟再遇上同一名男子，查看一番後發現500元有異拒收，事後報警處理。（受訪者提供影片截圖）

《香港01》昨日（8日）到新之城了解，得悉一名金毛紋身漢，連續兩日用懷疑假500元紙幣「光顧」商場多間商戶，更食髓知味再向一間飲品店落手，幸機警東主摸上手即察覺有異，避免店舖再次中招，並報警處理，同時在網上發文提醒商户小心。據了解，商場數間店舖均已中招。此外，通菜街亦有日式食肆指收到兩張假大牛，負責人認得該紋身漢曾到餐廳用膳，公司懷疑是同一人所為。

旺角通菜街一間日式餐廳亦表示收到兩張假大牛。（fb／Gyudonya HK 牛丼家）

▼旺角新之城商場及T.O.P店有數間茶飲店同樣中招▼



金毛男兩度向同一間飲品店舖使用假鈔買飲品。（羅日昇攝）

涉事飲品店將疑犯樣貌放上社交平台，提醒商户勿中招。(fb 香港突發事故報料區及討論區／Davy Lee）