假鈔黨︱旺角多間茶飲店連日收假「大牛」 的士收同款偽鈔中伏
撰文：凌逸德
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旺角近日出現假鈔黨，除了食店及茶飲店，的士亦同樣中招。據了解，上周（9月3至7日）期間，新之城商場及T.O.P店有數間茶飲店在收舖點算營業額時，察覺收到懷疑500元偽鈔。警方將案件列作「製造、保管、控制或行使偽製紙幣」調查。據悉，商戶收到的偽鈔號碼相同，均是中銀香港$500面值鈔票。
另外，據了解上周六（7日）晚上，一名的士司機在上海街近登打士街交界，接載2名男乘客抵達土瓜灣翔龍灣後，其中一名男乘客給予一張的偽造500元支付60元車資。司機找續440元後，乘客下車。至翌日凌晨時分，的士司機發現該紙幣為偽造並報警求助。
旺角落警區刑事偵緝隊及商業罪案調查科分別跟進旺角偽鈔案，暫時未有人被捕。
《香港01》昨日（8日）到新之城了解，得悉一名金毛紋身漢，連續兩日用懷疑假500元紙幣「光顧」商場多間商戶，更食髓知味再向一間飲品店落手，幸機警東主摸上手即察覺有異，避免店舖再次中招，並報警處理，同時在網上發文提醒商户小心。據了解，商場數間店舖均已中招。此外，通菜街亦有日式食肆指收到兩張假大牛，負責人認得該紋身漢曾到餐廳用膳，公司懷疑是同一人所為。
▼旺角新之城商場及T.O.P店有數間茶飲店同樣中招▼