拳毆老翁｜六旬會計師開腔　稱黑衫男擅開車門惹衝突：咁勞氣做咩

社交平台瘋傳兩段車Cam影片，拍攝到兩名男司機，在旺角亞皆老街疑因切線問題爭執，黑衫男忿然打開老翁車門理論，遭對方推開，二人互相揮拳。警方昨日接獲途人報警，今午（26日）在屯門區，拘捕50歲姓黃黑衫男司機，他涉嫌「普通襲擊」。



《香港01》聯絡到被連環中拳的六旬會計師李先生，據悉他亦是馬主，他開腔剖白回應事件，自言如無打燈切線違規，願意接受票控，不作爭議。但他認為事件本可大事化小，但黑衫男擅自打開其車門引發衝突，又出手打其左腹，實為始作俑者，反問對方「你咁勞氣做咩？」

李先生受訪時稱，昨午他駕車沿亞皆老街左線駛至事發地點，剛巧交通燈號由紅燈轉綠燈，當時他前方有巴士疑準備埋站上落客，而他見到中線「有空位」，遂即時切線。他坦承：「我快速攝咗佢（黑衫男）個位，侵佔咗佢條線。」他形容，黑衫男即刻抽頭想「扒返頭」，亦影響到後方一輛Tesla差點撞欄，他指黑衫男行為亦不要得。

李：黑衫男擅開車門發起衝突 「係始作俑者」

李坦言，如他切線過程因無打燈違規，警方交通部調查後要發出告票，他不會作任何爭議。不過他認為事件並非車禍，又無人受傷，「如（黑衫男）隔住個窗鬧人幾句，舉中指，呢啲好普遍，咁樣已經解決咗啦」。但他指，黑衫男突然在路中落車，擅自打開其車門，做法並不合理，直言：「（黑衫男）點着火，發起衝突，係始作俑者。」他續說，未有鎖好車門，亦屬自己疏忽。

稱黑衫男先用右手打其左腹

李男形容，黑衫男兇神惡煞打開車門，爆粗着他落車，他落車後自然反應將對方推開，但認為推開黑衫男並非「先郁手」，「我站於自衛角度，點算打鬥呢？我邊有參與打鬥？」他指，是黑衫男先用右手打其左腹，先作出攻擊，才算「先郁手」。社交平台流傳的片段顯示，李左腹中拳後，他亦揮拳還擊，接着被黑衫男施連環拳毆打。

李坦言：「我唔記得咗（揮拳還擊），但佢後尾都瘋狂打我。」又指對方出拳力度大，令他左腹瘀傷，面部至今腫脹，且不時頭暈。他指，黑衫男雖然停手，但口中仍不停指罵，「佢話再嘈就打爆我個頭」。事後二人各自驅車離開。事主強調事件本可大事化小：「如果你覺得我唔啱，講完咪各自行囉，邊有需要搞到而家咁？又要去警署錄口供，又要驗傷。佢以為佢打贏人好叻咩，佢一樣死唔少細胞。」

車Cam片段顯示，二人均有出手互毆，有可能涉及公眾地方打架，被問到會否擔心自己同樣被捕，李坦言如警方調查後仍要拘捕他，他會尋求法律意見；但如對方願意道歉，他亦會考慮和解。他認為對方先用暴力始終不對，想問對方「你咁勞氣做咩？」並希望社會可以減少戾氣。