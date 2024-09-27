珍惜生命｜汀九橋跳橋男司機　深井海面載浮載沉　當場不治

深井發現浮屍。今日（27日）凌晨1時許，警方接獲途人報案指，在深慈街1至11號嘉頓有限公司對面海面，發現人形物體載浮載沉，於是報案，消防和警方到場撈起遺體，經調查後，證實事主是昨日（26日）在汀九橋跳橋的47歲梁姓男子，警員用白布遮蓋遺體。



警員用白布遮蓋遺體。（李家傑攝）

昨日（26日）約7時19分，警方接獲多人報案，指一輛黑色豐田私家車，停泊在橋面往青衣方向路肩，司機卻不知所終，懷疑有人跳橋，人員趕抵發現一輛沒有熄匙的私家車，並在車內檢獲遺書，同時尋獲一張屬於一名梁男的身份證。

警方翻看閉路電視片段後，發現傍晚約6時45分，一名男子從橋上墮下。警方其後成功聯絡車主，得知車主借車輛予朋友駕駛，當時水警、消防蛙人、海事處人員及政府飛行服務隊直升機，正海陸空搜索。

警方到場尋獲一輛沒有熄匙的車輛在路肩。

水警、消防蛙人及政府飛行服務隊直升機，海陸空搜索。

警方接獲多名駕駛者報案，指沿汀九橋往青衣方向，有一輛黑色豐田私家車停在路肩。

一輛黑色豐田私家車停泊在橋上，惟車上司機不知所終。

政府飛行服務隊直升機到場協助。

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