錦田14歲單車少年捱車撞昏迷　P牌司機激動報警﹕He is bleeding!

錦田昨午(4日)發生嚴重車禍,一名14歲少年踩單車途經治河路時,遭一輛掛有P牌的私家車撞到,他頭部重創昏迷送院搶救,目前情況危殆。私家車21歲姓孫司機涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被捕。網上今日(5日)流傳事發後現場片段,見到少年滿頭鮮血、白色校服染紅倒臥在草叢,一名相信是涉事私家車司機的男子用英文報警,其間驚叫:「Oh my god! I killed a kid! He’s bleeding!(天啊!我殺了一個孩子!他在流血!)」



一名少年10月4日踩單車途經錦田治河路時,被私家車撞到,重創昏迷,私家車司機激動報案及查看其傷勢。(網上片段截圖)

片段開首見到傷者身穿校服、背着書包,昏迷倒臥在草叢中;涉事私家車司機拿着手提電話,一邊報警,一邊跪在草叢輕扶傷者頭部,其間情緒非常激動,高聲驚叫:「Oh! I'll go to jail!(噢!我會坐監!)」「He's bleeding from his nose!(他的血從鼻子流出來!)」

有途人走近問司機是否已報警召救護車,司機以廣東話回應指「call緊喇」,又呼籲途人不要拍攝。其後相信是報警電話接通,司機向接線人員說明事發地點,又大叫「Somebody get an ambulance fast!(找人快點派救護車來!)」。其間司機仍然激動,驚呼「Oh my god! I killed somebody!(天啊!我殺了人!)」、「I'm screwed!(我完蛋了!)」

有男途人着司機放鬆、不要太擔心:「Relax! Don't worry!」又協助截住駛至的貨車,以防再生意外。另有女途人亦同時報警,稱「個(私家車)司機其實同你哋(報案電話接線人員)傾緊喇!」,又指「咁啱有個踩單車嘅人行咗出嚟」被私家車撞到。片段至此結束。

警方於昨午約4時34分,一名14歲單車少年在治河路近缸瓦嶺、協天宮附近,遭一輛私家車撞到,頭部重創。救援人員趕至,發現少年已陷昏迷,由救護車將他送往博愛醫院搶救,其後轉送屯門醫院救治,情況危殆。

一名少年10月4日踩單車途經錦田治河路時,被私家車撞到,連人帶車彈入草蕞,重傷昏迷送院搶救。私家車再衝前約5米後停下。(王譯揚攝)

現場消息指,少年踩單車途經治河路行駛,經過一條橋後準備過馬路時,涉案掛有P牌的私家車往元朗方向駛至,疑未有察覺少年與單車,左邊車頭將其撞到。少年連人帶單車被彈飛約2米,跌於路邊草叢,私家車則繼續衝前約5米後停下。

一名少年10月4日踩單車途經錦田治河路時,被私家車撞到,重傷昏迷送院搶救。其單車意外後跌於路邊草叢。(王譯揚攝)

事發後現場遺下一對黑色皮鞋及一個水樽,單車則跌於草叢內。肇事私家車左邊車頭擋風玻璃破裂成蜘蛛網狀,左邊倒後鏡甩脫,泵把亦有損毀。

10月4日意外後警方在場調查。(王譯揚攝)

據了解,肇事私家車司機正就讀大學3年級,剛考獲駕駛執照數個月。他事後被帶上警車,其後被捕。警員在場搜查私家車及司機的背囊,司機的母親亦趕抵了解。警方經調查後相信,私家車沿治河路往元朗方向行駛,懷疑收掣不及,撞倒從一小路轉入治河路的14歲單車少年。