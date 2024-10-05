錦田14歲單車少年捱車撞昏迷　P牌司機激動報警﹕He is bleeding!

錦田昨午（4日）發生嚴重車禍，一名14歲少年踩單車途經治河路時，遭一輛掛有P牌的私家車撞到，他頭部重創昏迷送院搶救，目前情況危殆。私家車21歲姓孫司機涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被捕。網上今日（5日）流傳事發後現場片段，見到少年滿頭鮮血、白色校服染紅倒臥在草叢，一名相信是涉事私家車司機的男子用英文報警，其間驚叫：「Oh my god! I killed a kid! He’s bleeding！（天啊！我殺了一個孩子！他在流血！）」



一名少年10月4日踩單車途經錦田治河路時，被私家車撞到，重創昏迷，私家車司機激動報案及查看其傷勢。（網上片段截圖）

片段開首見到傷者身穿校服、背着書包，昏迷倒臥在草叢中；涉事私家車司機拿着手提電話，一邊報警，一邊跪在草叢輕扶傷者頭部，其間情緒非常激動，高聲驚叫：「Oh! I'll go to jail!（噢！我會坐監！）」「He's bleeding from his nose!（他的血從鼻子流出來！）」

一名少年10月4日踩單車途經錦田治河路時，被私家車撞到，重創昏迷，私家車司機激動報案及查看其傷勢。（網上片段截圖）

有途人走近問司機是否已報警召救護車，司機以廣東話回應指「call緊喇」，又呼籲途人不要拍攝。其後相信是報警電話接通，司機向接線人員說明事發地點，又大叫「Somebody get an ambulance fast!（找人快點派救護車來！）」。其間司機仍然激動，驚呼「Oh my god! I killed somebody!（天啊！我殺了人！）」、「I'm screwed!（我完蛋了！）」

一名少年10月4日踩單車途經錦田治河路時，被私家車撞到，重傷昏迷，私家車司機激動報案及查看其傷勢。（網上片段截圖）

一名少年10月4日踩單車途經錦田治河路時，被私家車撞到，重傷昏迷，私家車司機激動報案及查看其傷勢。（網上片段截圖）

有男途人着司機放鬆、不要太擔心：「Relax! Don't worry!」又協助截住駛至的貨車，以防再生意外。另有女途人亦同時報警，稱「個（私家車）司機其實同你哋（報案電話接線人員）傾緊喇！」，又指「咁啱有個踩單車嘅人行咗出嚟」被私家車撞到。片段至此結束。

一名少年10月4日踩單車途經錦田治河路時，被私家車撞到，重傷昏迷，有途人協助截住駛至的貨車。（網上片段截圖）

警方於昨午約4時34分，一名14歲單車少年在治河路近缸瓦嶺、協天宮附近，遭一輛私家車撞到，頭部重創。救援人員趕至，發現少年已陷昏迷，由救護車將他送往博愛醫院搶救，其後轉送屯門醫院救治，情況危殆。

一名少年10月4日踩單車途經錦田治河路時，被私家車撞到，連人帶車彈入草蕞，重傷昏迷送院搶救。私家車再衝前約5米後停下。（王譯揚攝）

現場消息指，少年踩單車途經治河路行駛，經過一條橋後準備過馬路時，涉案掛有P牌的私家車往元朗方向駛至，疑未有察覺少年與單車，左邊車頭將其撞到。少年連人帶單車被彈飛約2米，跌於路邊草叢，私家車則繼續衝前約5米後停下。

一名少年10月4日踩單車途經錦田治河路時，被私家車撞到，重傷昏迷送院搶救。其單車意外後跌於路邊草叢。（王譯揚攝）

事發後現場遺下一對黑色皮鞋及一個水樽，單車則跌於草叢內。肇事私家車左邊車頭擋風玻璃破裂成蜘蛛網狀，左邊倒後鏡甩脫，泵把亦有損毀。

10月4日意外後警方在場調查。（王譯揚攝）

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據了解，肇事私家車司機正就讀大學3年級，剛考獲駕駛執照數個月。他事後被帶上警車，其後被捕。警員在場搜查私家車及司機的背囊，司機的母親亦趕抵了解。警方經調查後相信，私家車沿治河路往元朗方向行駛，懷疑收掣不及，撞倒從一小路轉入治河路的14歲單車少年。