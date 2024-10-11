塌牆壓死貓｜事主指受永不磨滅的傷痛　列3大要求促裝修公司跟進

馬鞍山迎海．駿岸日前發生塌電視牆壓斃8歲家貓「阿布」的慘劇，貓主夫婦深受打擊，貓主Chris於網上發文控訴裝修公司敷衍了事，沒有正式道歉，並貼出照片顯示塌牆後方疑只有兩口螺絲，質疑公司沒有確保安全性。該裝修公司之後在fb專頁及電視節目上向客戶及阿布多次鞠躬致歉，承認公司在工程審核階段有疏忽，並指相信是螺絲不足未能保持其重量，但亦提到「本身電視架冇用長螺絲打入磚牆裡面」，以致牆身飾面板同一時間塌下。



自稱貓主胞姐的Alice，今日（11日）在社交平台回應並張貼家具圖紙，指圖紙上沒有任何指引要將電視架螺絲鑽入石屎牆，公司亦不曾作提醒，質疑是將部分責任歸咎於弟弟。貓主Chris其後亦向傳媒發公開信，直斥負責人的電視訪問是「完全不負責任的做法」，並提出三個要求﹕正式書面道歉並刊登；全面報告解釋悲劇成因；將裝修費用全數退回，以阿布名義捐贈到指定慈善動物機構。他指事件為一家人帶來永不磨滅的傷痛經歴，促公司真心誠意承擔責任，並以實際行動去補救。



涉事電視牆櫃整塊跌下，可見僅得兩口螺栓。（圖片來源：FB「Chris AuYeung/天下貓貓一樣貓群組」）

周二（8日）下午，貓主Chris在facebook「天下貓貓一樣貓群組」上張貼一則長文，指其愛貓「阿布」因裝修失誤慘死命喪黃泉。從其上傳的塌電視牆的相片中可見，該電視牆背後僅有兩枝螺栓，而家居牆身亦只有該原本嵌入該兩枝螺栓的小孔。貓主於帖文中直言，無法原諒涉事的裝修公司，皆因該公司除了沒有確保安全外，事後更連正式道歉也沒有。

8歲家貓阿布生前相片。（圖片來源：FB「Chris AuYeung/天下貓貓一樣貓群組」）

涉事裝修公司「品味．空間 Taste Interior Design」吳姓設計總監隨後拍片回應事件，多次向涉事客戶作出公開道歉，同時起身鞠躬。吳指出，事後公司即時派員到場了解，打算提供傢俬重組及維修服務。但當時客戶非常哀傷，拒絕傢俬更換和維修。吳稱，公司一直跟進和涉事客戶保持緊密聯繫，目前尚未清楚意外成因，客戶亦表示賠償金額未達到要求，所以未能達成共識。意外發生後，同事情緒同受影響，包括出現失眠等徵狀。

涉事裝修公司的總監拍片回應事件，其間曾鞠躬致歉。（互聯網）

該名吳姓設計總監，昨日（10日）再主動在無綫電視資訊節目上回應，稱從涉事家具照片可見，牆身背部有螺絲不足的情況。他指公司理應有工程審核，承認當時有疏忽，沒有點算清楚本身螺絲的數量，指最少要加6至10口才可以保持本身的重量。

當節目主持人問及電視是否由其公司安裝，吳指公司不負責安裝電視，安裝電視或電視架由客戶處理，並指購買電視機架時，會有說明書指引螺絲安裝位置及數量，「今次我哋傢私有不足嘅情況發生，繼而本身電視架冇用長螺絲打入磚牆裡面，所以我覺得係其中一個因由，令到牆身飾面板同一時間塌落嚟」。該公司負責人續指，受影響客戶不想公司提供單位傢私，稱考慮作保險索償，或現金賠償。他在片尾脫下口罩、站起鞠躬，並向客戶及阿布致歉。

8歲家貓阿布的告別儀式相片。（圖片來源：FB「Chris AuYeung/天下貓貓一樣貓群組」）

但貓主及其家人並未接受涉事公司的回應。一名自稱是貓主胞姐的網民Alice，今日（11日）在社交平台張貼家具圖紙，指圖紙上「電視櫃底板已經加厚，寫明是供安裝電視用，並冇任何指引話要將電視螺絲鑽入石屎牆內，裝修公司亦沒有作出任何提醒」，她稱一家人是外行人，不懂得判斷技術性問題，認為是設計混亂、不負責任施工及監工嚴重失職導致悲劇，而非裝修公司負責人所說，電視安裝是塌櫃的部份原因，「我有理由懷疑負責人是想混洧視聽，將部份責任歸咎於我細佬。」她稱對該公司的回應感到徹底失望及憤怒。

而貓主Chris其後亦向傳媒發公開信，稱貓咪的不幸悴然離世令他及家人陷入極度傷痛。他批評裝修公司負責人的電視訪問是完全不負責任的做法。他指至今沒收到裝修公司負責人的一句道歉，亦無收到該裝修公司發出的任何正式道歉。他要求裝修公司作出正式書面道歉，並將道歉信刊登在報章、公司網站及公司社交媒體上，公開承認他們的責任。

他續指裝修公司在電視訪問的回應，一直強調無法承擔全責。他認為一間提供一條龍服務，作為負責設計、施工及監工的裝修公司不可撇除全責，認為公司難辭其咎。他要求裝修公司提供一份全面報告，詳細解釋導致悲劇的成因。

Chris亦澄清，事發後自己及家人從來沒要求任何賠償金額，僅希望事件能夠得到公平解決，並防止未來再有同樣悲劇發生，但「既然裝修公司覺得賠償係必要，我正式要求佢哋將裝修費用全數退回，並將呢筆錢以阿布嘅名義捐贈到指定嘅慈善動物機構，為有需要嘅人或動物提供幫助，為阿布嘅同類獻上一點支持。」

「呢次事件唔單止為我哋家庭帶來永不磨滅的傷痛經歴，亦令我哋獲得一個慘痛的警惕——裝修工程背後的安全監管係不容忽視。」他促請該公司公開正面回應他們要求，並以今次事件為教訓，改進工作流程，避免其他家庭再度受害。

▼塌牆事件雙方回應全文▼



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