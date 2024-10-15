嘉諾撒聖瑪利書院偷拍｜34歲男涉窺淫罪被捕　獲准保釋下月報到

尖沙咀傳統女校嘉諾撒聖瑪利書院揭發偷拍事件，校內一洗手間發現隱藏攝錄鏡頭，校方就事件報警，涉事職員由上周三（9日）起被停職，禁止進入校園及與任何學生、職員有直接或間接的接觸。



警方回覆《香港01》查詢，證實於10月7日接獲相關報案。油尖警區刑事調查隊第十隊人員接手調查後，10月8日以涉嫌違反窺淫罪，拘捕一名34歲男子，他已獲准保釋候查，並於11月上旬向警方報到。消息稱，被捕人為男教師；涉案鏡頭曾拍到兩名女學生。



嘉諾撒聖瑪利書院向家長發通告，指有廁所疑被偷裝鏡頭，一名職員已停職。（左朗星攝）

嘉諾撒聖瑪利書院發出通告，指上周一（7日）在校舍建築St. Magdalene Building的洗手間內，發現一個隱藏攝錄鏡頭。校方將事件及將該設備一同交予警方調查，並向校董會及教育局匯報。一名涉事職員由上周三（9日）起被停職，禁止進入校園及與任何學生、職員有直接或間接的接觸。學校亦已即時啟動「危機處理小組」，由教育心理學家、學校社工及教師為有需要的學生提供情緒支援，協助他們消除疑慮和紓緩情緒。

嘉諾撒聖瑪利書院向家長發通告，指有廁所疑被偷裝鏡頭，一名職員已停職。（左朗星攝）

消息稱，事發於10月7日下午4時許，有清潔工人在涉事洗手間門口暗角位置，發現一個微型鏡頭，於是通知校方，並發現有兩名女學生被拍到，遂立即報警。警方其後拘捕一名男子。

教育局今日回覆《香港01》查詢表示，非常關注事件，如教師被證實違反專業操守或違法，就嚴重個案，教育局經考慮各項因素後，會根據《教育條例》取消其教師註冊資格。