荃灣龜場爆竊｜警拘31歲男涉入屋犯法　尋回90隻龜交還負責人

荃灣隆盛工廠大廈一個箱龜繁殖場，本月15日遭爆竊，被偷去大批屬二級瀕危物種的東部箱龜，負責人報稱價值高達500萬元。警方表示，荃灣警區重案組經深入調查後，今午（25日）在油麻地區拘捕31歲姓周本地男子，他涉嫌「入屋犯法」，正被扣查。人員已起回90隻龜，交回負責人照顧。



被偷走的東箱龜，花紋斑爛奪目。（繁殖場負責人陳先生提供）

事發於本月15日早上10時許，40歲姓陳男負責人，返回德士古道142號隆盛工廠大廈的持牌烏龜繁殖場，發現正門有撬痕，點算後發現至少50隻「東部箱龜」被盜去。負責人陳先生早前接受訪問指，其繁殖的箱龜因花紋及基因原因，商業價值較高，平均每隻值約10幾萬元，一般市面上買不到，而每隻龜都向要漁護署記錄其基因族譜。

從閉路電視片段可見，3名身穿黑衫黑褲的男子潛入單位犯案，一人疑似擔當指揮，另兩人準備多個黑色手提袋，先後多次將放在膠箱內的烏龜逐一放入袋內。經過約3分鐘的洗劫，繁殖場部分膠箱被清空，最後一名男子更將其中一個膠箱整個拿走，3人及後隨即逃離現場。

警方提醒，入屋犯法罪是嚴重罪行,根據香港法例《盜竊罪條例》，一經定罪,最高刑罰為監禁14年，切勿以身試法。警方亦提醒建築物保安員，要留意出入的可疑人士，如有懷疑，請立刻報警求助。

▼▼▼CCTV拍下爆竊過程▼▼▼

