尖沙咀借錢黨｜訛稱過大海賭錢輸清光　養不活內地孩子借錢應急

尖沙咀分區特遣隊昨日（17日）拘捕5名持雙程證男女，涉嫌在尖沙咀街頭向不同人士聲稱要錢應急，日後歸還，成功呃走1.2萬元。據了解，警方早前接獲多人報案後，昨日在街頭埋伏，直擊騙徒犯案過程。騙徒大打悲情牌，訛稱「過大海」在澳門賭場「搏殺」，結果輸清光，但內地家中還有孩子等着他養，以獲取他人同情，成功向遊客借錢應急。他們收款方法不拘，現金或網上轉帳如WeChat Pay 、alipay均可。



被捕2男3女，年齡介乎37至61歲，均為持雙程證人士，在港沒有固定居所，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。而遇騙的受害人年齡介乎16至51歲，當中有學生、商人、家庭主婦、設計師、遊客。

警方於尖沙咀廣東道一帶埋伏，直擊騙徒犯案經過。（梁鵬威攝/資料圖片）

警方於今年8月至10月期間接獲多人報案，指在尖沙咀區內街頭遇見不同人士聲稱要錢應急，向報案人借取金錢日後歸還。惟報案人其後與該名人士失去聯絡，懷疑受騙，遂報警求助。

尖沙咀分區特遣隊得悉事件後，昨晚（17日）7時許，在尖沙咀廣東道一帶進行埋伏行動，目擊上述5名被捕人士的犯案經過。人員發現他們在廣東道23號一帶，向一名36歲遊客借錢，指他們在澳門賭博輸光錢，但還要養活內地家中的孩子，希望受害人可以借錢應急，更承諾會即日還錢。受害人最終以WeChat Pay匯款人民幣500元給騙徒。特遣隊人員立即上前將騙徒一網打盡。

警方經調查後，相信被捕5人涉嫌與8月至10月期間，在尖沙咀區內另外10宗同一手法的騙案有關，受害人以不同方式借錢給騙徒們，例如現金或網上轉帳等，分別損失500元人民幣至港幣約2000元不等，總損失金額約1.2萬元。

據悉，早於今年年中，尖沙咀區一間酒店的保安，已發現有6至8名人士在酒店附近徘徊，向途人借錢。警方調查後，懷疑該批人中，有人與今次案件相關。案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。

案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。（資料圖片）

市民如在街上遇上不知明人以不同藉口索取金錢，請提高警覺。如懷疑遇上詐騙活動，切勿參與。如有懷疑，可以致電警方「防騙易」熱線18222。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。市民切勿以身試法。