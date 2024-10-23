錦田14歲單車少年捱撞　留醫三周仍昏迷命危　區議員跟進路段改善

錦田14歲少年翁國敬本月4日放學後騎單車回家途中，遭一輛私家車撞飛致頭部浴血重創，當場昏迷不醒，之後一直在深切治療部留醫，其家人情緒激動，曾受訪透露敬仔腦積血，「黑晒，都冇得做手術」。元朗區議員何曉雯持續地每日跟進敬仔情況，並為其父母打氣及提供支援，她今日（23日）透露，敬仔目前仍然昏迷，但頭部及手腳有郁動，媽媽情緒現已好轉不少，能保持樂觀心情。何曉雯亦跟進事發路段治河路的改善方案，經現場視察及了解居民意見後，已由康文署移除阻礙視線的樹木，後續正積極跟進減速壆、車速偵測器、護柱和行人過路處鋪設紅啡色塗層等工作。



+ 2

敬仔在發生交通意外後，父母及姑媽守候在深切治療部病房外等候消息，當時他們向《香港01》記者透露，指敬仔頭部嚴重受傷，有腦積血，更引述醫生指難做手術。媽媽在病房外情緒失控，痛哭失聲。至今日（23日），敬仔已留醫約三星期，目前情況仍然危殆。

翁的母親（左）在意外後在醫院探望，情緒激動，一度失聲痛哭。（蔡正邦攝／資料圖片）

元朗區議員何曉雯上周四（17日）曾在社交平台發文稱，呼籲大家為敬仔打氣，指她每日與翁太保持聯繫，提供精神支援，「看見翁太充滿希望的神態，心存感恩！昨天敬仔可以順利插上胃喉，補充能量，今日身體亦有多次郁動，祈願敬仔早日康復」。

記者今日再向何曉雯了解，她指敬仔仍然昏迷，手、腳、頭部有郁動。而翁太現時的情緒已穩定許多，態度樂觀，相信眾人的打氣及鼓勵對她幫助不少。至於翁父母持雙程證來港，曾透露擔心無法長期留港照顧敬仔，何曉雯指他們的雙程證於12月到期，會持續觀察敬仔的康復進度，若有需要，會協助家屬去信入境處酌情延長留港期限。

元朗區議員何曉雯提出多項改善工作。（元朗區議員何曉雯FACEBOOK）

針對事發的錦田治河路的改善方案，何曉雯於10月9日已相約各有關部門實地視察，她亦收到當地居民建議。有街坊反映，路邊草叢一棵樹木會阻擋駕駛者，她與康文署商討後，署方日前已將阻礙視線的樹木移除。康文署表示會盡快在路邊位置鋪設水泥地或磚，免雜草叢生阻礙視線。

此外，何曉雯昨日（22日）於交通運輸委員會會議上討論改善工作。運輸署及路政署於會上回覆及承諾會於11月開展工程，包括：在行人過路處鋪設紅啡色塗層、在行人橋兩端加設護柱，預計12月完成工程。

另外，她提出在路口位置增設減速壆、安裝車速偵測器等，有關部門回覆仍在研究其可行性。她指出，有街坊反映上址路段路速快，去年亦曾發生交通意外，她認為安裝上述設施有迫切性，會繼續向相關部門跟進。

她呼籲各位市民，無論是行人、騎單車者或駕駛者，都必須時刻留意路面情況，在路口位置謹記減速慢行。