西區疑現拐帶兒童事件　警查證屬誤會　老翁善意提醒過路惹虛驚

網上流傳西區疑現拐子佬，據悉警方調查後證實為誤會。今日（23日）有網民於社交平台facebook發文指，昨午3時許，有一名戴草帽的操大陸口音陌生男子於西區水街洗衣工坊對開，嘗試拐走一名剛放學的低年級小學生。事敗後，則用英文向該名小學生稱﹕「 You should follow your parents（你應該跟着你的父母）」，然後向馬路方向逃去。涉事小學生亦稱，最近在廣豐台附近亦見過該名草帽男以及一名女子。



據了解，西區警區知悉事件後，立即展開調查，並翻查閉路電視片段，鎖定該對男女的身分，證實涉事男子為一名78歲、持香港身份證的老翁；女子則為照顧他的菲傭。警方初步相信，整件事純屬誤會，老翁為附近街坊，在散步期間出於好意，提醒小朋友要跟着大人過馬路。案件沒有刑事成份。是次案件中女童亦沒有受傷。



有網民發帖指西區水街疑現「拐子佬」，警方經調查後證屬誤會一場。（西環變幻時／Cathy Leung）

據了解，警方接獲一名36歲女子報案，指其保姆於昨日（22日）下午3時許，到學校接7歲女童放學後，步行乘搭電車。當兩人途至西環第三街與水街交界的時候，有一名男子從後嘗試觸碰女童的膊頭，保姆見狀立即叫停男子。男子及後用英語向女童稱，應該要跟着自己的親人，一名女子其後出現並拉走男子，往對面馬路離開。

該名保姆回家後將整件事發過程匯報給報案人，報案人擔心有人企圖拐帶兒童，遂往西區警署報案，警方經調查後，證實事件屬誤會。