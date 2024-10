西區疑現拐帶兒童事件　警查證屬誤會　老翁善意提醒過路惹虛驚

網上流傳西區疑現拐子佬,據悉警方調查後證實為誤會。今日(23日)有網民於社交平台facebook發文指,昨午3時許,有一名戴草帽的操大陸口音陌生男子於西區水街洗衣工坊對開,嘗試拐走一名剛放學的低年級小學生。事敗後,則用英文向該名小學生稱﹕「 You should follow your parents(你應該跟着你的父母)」,然後向馬路方向逃去。涉事小學生亦稱,最近在廣豐台附近亦見過該名草帽男以及一名女子。



據了解,西區警區知悉事件後,立即展開調查,並翻查閉路電視片段,鎖定該對男女的身分,證實涉事男子為一名78歲、持香港身份證的老翁;女子則為照顧他的菲傭。警方初步相信,整件事純屬誤會,老翁為附近街坊,在散步期間出於好意,提醒小朋友要跟着大人過馬路。案件沒有刑事成份。是次案件中女童亦沒有受傷。



有網民發帖指西區水街疑現「拐子佬」,警方經調查後證屬誤會一場。(西環變幻時/Cathy Leung)

據了解,警方接獲一名36歲女子報案,指其保姆於昨日(22日)下午3時許,到學校接7歲女童放學後,步行乘搭電車。當兩人途至西環第三街與水街交界的時候,有一名男子從後嘗試觸碰女童的膊頭,保姆見狀立即叫停男子。男子及後用英語向女童稱,應該要跟着自己的親人,一名女子其後出現並拉走男子,往對面馬路離開。

該名保姆回家後將整件事發過程匯報給報案人,報案人擔心有人企圖拐帶兒童,遂往西區警署報案,警方經調查後,證實事件屬誤會。