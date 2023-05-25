沙田區傳有人拐帶幼稚園生　警查天眼證無可疑　外婆緊張惹虛驚

近期本港多區傳出疑似拐帶兒童的事件。上周四（18日）就有家長在Facebook群組「 沙田之友」張貼東華三院馬陳景霞幼稚園發出的通告，指上午班放學時段，校門外有陌生人企圖帶走學生。據知，警方事後跟進事件及翻查閉路電視錄影，證實事件並無可疑。今日（25 日）該校校長發通告通知家長不用擔心，但提醒家長要提高警覺。



今日（25 日）該校校長發通告通知家長不用擔心，但提醒家長要提高警覺。

據了解，事件涉及一名就讀該校幼兒園高班的男童。當時男童的外婆在學校門外等放學，發現外孫在沒有老師帶領情況下，自己走出學校門口，2米外有一名陌生女子並排而行。外婆擔心得即時大叫及帶走外孫，隨後由學校老師安排進入學校；不過外婆當時沒有留意到該名女子的動作、神情，以及是否與其外孫有身體接觸或拖過外孫。

沙田警區刑事部作出跟進，先後與老師及外婆會面了解詳情，經調查後，得知事發時並無發現非學生家長的人士出現，相信是男童在沒有老師帶領下自己走出校門，令外婆較為緊張及激動，誤以為有人試圖拐帶。而其實當時並無任何成年人嘗試帶走男童，故未有證據顯示有人企圖拐帶兒童及其他刑事成分。

該校校長今日亦發通告通知家長，交代事件並無可疑，不用擔心，但提醒家長要提高警覺，信中亦感謝警方及房屋署迅速行動，協助校方處理突發事件。