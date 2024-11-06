屯門安定輕鐵站老婦推輪椅翁上扶手梯　雙雙跌倒　熱心人伸援手

屯門街坊目擊老人家推輪椅上扶手梯，婆婆懷疑力有不逮失足跌倒輪椅上的老翁亦雙雙連同輪椅從電梯上跌下，倒地受傷。目擊者呼籲輪椅人士勿「貪方便」使用扶手電梯，又感謝有上前伸出援手的市民，直言「香港勝在仲有人性光輝會守望相助」。



目擊者在「真.屯門友」專頁發文，指今日（6日）中午12時許，一名老婦在屯門安定輕鐵站打算推輪椅上電梯時，懷疑力有不逮失足跌倒，撞傷手及頭部，「婆婆撞到手同頭，手又瘀又流晒血」，而在輪椅上的老翁亦雙雙連同輪椅從電梯上跌下，倒地受傷，「伯伯直頭同部輪椅炒低係條電梯到起唔到身」。

救援人員到場協助。（真.屯門友 /HoiChing Wong）

發貼者在文中強調，如家中有長者，尤其需坐輪椅，一定要告訴他們不要貪方便直接用扶手電梯上落，以免發生危險，「請你哋一定一定一定要話佢知，輪椅無論有冇坐人都唔好貪方便直接用電梯上落」。

發貼者又表示，明白「八卦」是人之常情，但期望市民當遇上這種情況時，應自覺讓出空間予救助者上前提供協助及救援，又感謝有上前伸出援手的市民、輕鐵職員及救護員，直言「香港勝在仲有人性光輝會守望相助」。

老婦在屯門安定輕鐵站打算推輪椅上電梯時，懷疑力有不逮失足跌倒，在輪椅上的老翁亦雙雙連同輪椅從電梯上跌下，倒地受傷。（真.屯門友 /HoiChing Wong）

老婦在屯門安定輕鐵站打算推輪椅上電梯時，懷疑力有不逮失足跌倒，在輪椅上的老翁亦雙雙連同輪椅從電梯上跌下，倒地受傷。（真.屯門友 /HoiChing Wong）

警方表示，今日（6日）中午12時32分，接獲報案指，一名坐輪椅的老翁在安定輕鐵站扶手電梯上跌倒受傷，保持清醒。在站內職員的協助下召救護車，其後送院治理，事件無毋警方協助。