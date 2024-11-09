有片︱旺角彌敦道私家車亂「飄」　剷行人路撞歪路牌嚇到途人彈開

旺角發生驚險交通意外。網上流傳一段10秒影片，一架白色私家車沿彌敦道往太子方向行駛期間，去到新興大廈對開時，由快線緩緩橫跨三線「飄」向慢線，繼而剷上行人路，撞歪一塊街名路牌始停下，傳出一聲巨響。當時行人路上有多名途人，有人幾乎被私家車撞到，被嚇一跳即時「彈開」，幸有街名路牌阻擋，途人才不至被私家車撞到。



影片相信是在尾隨車輛上拍攝，車上有人目擊私家車的奇怪路徑，不禁嘩然道：「有病㗎呢個！」其後私家車撞到路牌，該人更驚呼：「Oh my god!」



影片直擊，白色私家車硬撼街名牌。（車cam L（香港群組）Facebook/ Bosco Chu）

片段在社交平台惹來網民熱議，有人留言「好彩有條柱咋」，亦有人不禁問「擺明醉駕？？？」，另一人則回覆稱「似藥駕」；又有網民懷疑司機是否「有病在身」或「瞓著咗」，形容司機在路上「太空漫油（遊）」，甚至質疑他是否曾吸食毒品「太空油」。

白色私家車本來在快線行駛。（車cam L（香港群組）Facebook/ Bosco Chu）

黑衣途人（紅圈示）險被撞，急步「彈開」。（車cam L（香港群組）Facebook/ Bosco Chu）

警方表示，今日（9日）早上8時04分接報，在彌敦道與豉油街交界，一架私家車撞到一塊街名牌。事件中無人受傷，警方到場後並未尋獲涉事私家車或司機。