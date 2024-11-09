上水村屋淪製毒工場　警拘3人包括23歲大學生　檢$220萬可卡因

警方昨日(8日)搗破一個上水的村屋製毒工場，行動中，檢獲製毒品原材料及工具，以及一批霹靂可卡因及可卡因，市值約港幣220萬元。



警方以涉嫌「製造危險藥物」 罪拘捕3名男女，其中兩人年僅23歲，當中一人更為大學生。據悉，有人在通訊軟件Telegram學習製毒知識，再擔任「廚師」製毒。



警方昨日(8日)搗破一個上水的村屋製毒工場，檢獲港幣220萬元毒品。（王譯揚攝）

將軍澳警區反三合會行動組經過情報分析，鎖定上水區一個村屋單位，懷疑有人利用單位製造危險藥物。警方於昨日（8日）晚上見時機成熟，於單位外截查兩名本地男子，以及一名本地女子。

警員押解該3人返回住所，在單位內搜獲約1,292克懷疑霹靂可卡因，以及約1,092克懷疑可卡因，總共市值約港幣220萬元；另檢獲一些懷疑用作製作毒品的原材料，以及一批製毒工具，包括電子磅及電磁爐。警方以「製造危險藥物」 罪拘捕2男1女，年齡介乎23至30歲，3人現正被扣留調查，稍後將被落案起訴。

將軍澳警區反三合會行動組高級督察呂朗澄指，涉案村屋單位面積約700呎，情報顯示有人在單位擔任「廚師」角色，將原材料加工製造霹靂可卡因，再分裝成細包裝的毒品分銷。據悉，有人從通訊軟件Telegram學習製毒知識。

將軍澳警區反三合會行動組高級督察呂朗澄交代案情。（王譯揚攝）

毒販以偏遠村屋單位掩飾 23歲大學生淪為「毒品廚師」

警方表示，留意到不法之徒利用較偏遠的村屋單位作製毒工場，以增加偵察和執法難度。警方重申，毒販無論用任何方法去試圖掩人耳目，都會被警方繩之於法。販毒集團會利用年輕人「搵快錢」的心態，招募年輕人販毒以及製毒。

呂朗澄稱，在本案中，有兩名被捕人是年僅23歲的年輕人，其中一人更為正在讀書的大學生，指他們因為一時貪念，有可能面對長時間的監禁。警方呼籲，年輕人切勿為「搵快錢」而成為販毒集團的代罪羔羊，葬送自己的寶貴前途。

製造及販運危險藥物為嚴重的罪行，一經定罪，最高可判終身監禁及罰款500萬元。以案中檢獲的毒品數量為例，法庭的量刑起點為23至26年監禁，市民切勿以身試法。