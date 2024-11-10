友愛邨謀殺前傳｜南亞漢遭邨霸爆粗欲擸凳　大排檔職員攬實阻毆鬥

屯門友愛邨今（10日）發生命案，35歲姓何男子在愛暉樓家中暈倒，送院身亡。警方經調查後發現事件有可疑，懷疑男事主事前遇襲重傷，將案件列作謀殺處理，暫拘4人。消息指，案發前邨內大排檔有兩檯客爭執，有人曾想擸架生「開拖」，被趕走後到友愛街市對出空地繼續吵架，其時經過買宵夜的何男疑「睇唔過眼」出聲，後來更與其中一批本地客打架，結果反被圍毆「爆樽」。



《香港01》記者尋獲大排檔職員，重組兇案發生前的情況。職員飛哥稱，凌晨約12時40分 ，當時一批本地客人疑如廁時與南亞度裔男客人發生碰撞，其間有人疑爆粗問候「X你老XX」，惹起該名南亞漢不滿，雙方爆發口角，南亞漢後來怒氣沖沖，試圖擸膠凳疑想報復，但被大排檔職員「撳住」後抱回大排檔，更斟了杯啤酒請他喝「降火氣」。但飛哥對後續再發生的爭執打鬥卻不知情。



兩枱客人在大排檔飲酒吃飯，其間上廁所時疑發生發生碰撞繼而口角。（王譯揚攝）

暉記大排檔職員飛哥表示，他平日大約12時下班，昨晚則加班至凌晨1時，因此目睹兩枱客爭執經過，但雙方並沒動手。他表示，兩枱客均有飲酒，其中一枱疑為地盤工人，為數約有8至10人，間中有光顧大排檔；另一枱則疑為南亞裔人士，約有5至6人，操廣東話，當中有兩名男子，其中一名南亞漢身材高大叫「阿星」，另一名南亞漢則是長髮打扮，同行亦有婦女及孩童，他們為大排檔熟客。

飛哥續稱，事發大約凌晨12時40分，當時地盤工人埋單離開，上廁所時與南亞漢發生碰撞繼而口角，其間有人爆粗「x你老x」，疑惹起南亞漢不滿。他情緒激動，到約距20米外的毗鄰大排檔，試圖擸起膠凳，飛哥及阿星同行親友見狀，立即跑上前制止﹕「我見阿星擸起張凳，咁就跑咗過去，撳低咗佢，就拉咗阿星走，我就一路拉住，佢老婆嗰啲就過哂嚟勸交。」

暉記大排檔職員飛哥目擊兩枱客人口角情況，並「撳住」擸凳的非華裔人士將他抱回大排檔。（王譯揚攝）

飛哥續指，見兩枱客人爭吵，當然會拉住他們，避免發生打鬥，「見佢哋飲多咗咁」。擸凳的阿星身材高大，幸自己曾任職物流業，因此「有啲力氣」，便將阿星從擸凳位置約20米左右一直「抱回」大排檔。

飛哥表示，認為將阿星拉回大排檔後已經沒事，並走入舖內為其倒一杯啤酒，好讓他「下氣」，後來同行長髮南亞漢亦趕來著阿星離開，而該批地盤工人亦已經離開。他不清楚後續兩批人是否再有爭執，亦未見謀殺案發生經過。

兩枱客人發生口角後，有人疑被爆粗問候不滿，到鄰近大排檔擸凳報復但終被制止。（王譯揚攝）

另一家新利群大排檔職員就表示，在倉庫出來後已經聽到雙方正在吵架，聽到有人爆粗完全不知道發生什麼事，只見到2至3名本地人及一名非華裔人士；又指大排擋凌晨1時清場，沒有看到有人擸凳。

警方於今日（10日）凌晨1時12分，接獲友愛邨愛暉樓一名男子報案，指35歲兒子懷疑於上址客廳暈倒。警員接報到場，事主昏迷被送往屯門醫院治理，其後被證實死亡。

警方經調查後，懷疑事主較早時間落樓買宵夜時遇襲，認為案件有可疑，列作謀殺處理，並追緝涉案人士，目前暫時已拘捕至少4人。其中一名被捕人士於早上10時許被探員押離愛廉樓一單位。

人員亦封鎖友愛街市對出一空地搜證，檢走玻璃碎片。

警方在屯門友愛邨拘捕一人。（蔡正邦攝）

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