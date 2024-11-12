拼圖盒藏160萬支私煙圖瞞天過海　警拘4持行街紙南亞漢檢$800萬貨

昨日（11日），警方在屯門石排頭路一工廠大廈內，打擊一個由屯門區內三合會操控的私煙存倉，以「管有應課稅貨品」及「違反逗留條件」罪拘捕4名非華裔男子，涉嫌管有160萬支懷疑未完稅香煙，市值約港幣800萬元，應課稅總值約港幣530萬元，4男現時正被通宵扣查。警方相信，被捕4人負責包裝私煙及點貨，檢獲的私煙藏於有金屬物料的拼圖盒內，企圖掩飾及逃避X光檢查。



一個涉案禮盒內可裝5條煙。（王譯揚攝）

新界北總區反三合會行動組高級督察李文瀚表示，警方根據深入情報搜集及翻查大量閉路電視後，鎖定一個位於屯門石牌頭路的工廠大廈單位，並在昨日（11日）晚上約7時，突擊搜查該工廈單位，截停4名男子。行動中，警方發現160萬支疑未完稅香煙，市值約800萬元，應貨稅總額約530萬元。

被捕4人當中，3人為巴基斯坦籍，餘下一人為孟加拉籍，年齡介乎29至47歲，他們均持「行街紙」，現正被通宵扣查。警方經初步調查，相信4人在工場內負責包裝和點貨。據了解，他們日薪為數百元，已在工場工作約半年。

行動中，警方檢獲160萬支香煙及大量包裝工具。（王譯揚攝）

除私煙外，警方亦在倉庫內發現大量空盒，外貌有如普通禮物盒，表面印有拼圖字眼或圖片，但盒內有金屬包裝材料，相信為逃避X光檢查。每個盒子可以放5條，即50包共1,000支香煙。據了解，該倉庫收納的私煙並非供給本地市場，主要為外銷。

行動中，警方檢獲160萬支香煙及大量包裝工具。據了解，盒上品牌為隨機印刷。（王譯揚攝）

警方重申，打擊三合會的活動及收入來源，是警務處處長的首要行動項目之一。警方會繼續加強情報收集，和適時採取重點的執法行動，打擊三合會的收入來源和活動。

新界北總區反三合會行動組高級督察李文瀚簡報案情。（王譯揚攝）

警方呼籲，根據應貨稅品條例，任何人控制、管理、處理、管有未完稅香煙，均屬違法一經定罪最高可被判處監禁兩年及罰款港幣100萬元，市民切勿以身試法。