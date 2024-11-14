女子被指內地犯法遭騙20萬　警拘18歲男揭持假民警證呃5人共$30萬

香港近月發生多宗「假冒官員」騙案。一名女子上周一（4日）報案，稱遭「內地執法人員」指控在內地犯法，要求她轉帳「保證金」到指定銀行戶口作調查，她被騙去約20萬元。警方經過查後於本周一（11日）拘捕18歲涉案男子，更揭發他涉違假「人民警察證」行騙，合共與5宗騙案有關，共涉款30萬元。案件交由將軍澳警區重案組第二隊接手調查。



騙案新聞大全．專頁｜騙案日日有、天天新 Whatsapp騙案、電話詐騙即時「報」

被捕人懷疑被詐騙集團利用充當「特務」，並依照指示打印偽造「委任證」、「保密令」等文件，以及上門收取保證金。(警方提供）

警方上周一接獲女事主報案，她稱於10月12日接獲自稱「內地執法人員」來電，指控她於內地干犯嚴重洗黑錢案件。女事主按指至轉帳約20萬元「保證金」至一個銀行戶口作調查用途。騙徒其後失去聯絡，事主懷疑受騙於是報案。

疑犯涉為詐騙集團充當「特務」 派假「保密令」呃錢

警方本周一在九龍城區拘捕涉案18歲男子，他涉嫌以欺騙手段取得財產。初步調查顯示，他懷疑亦與另外4宗發生於9月至11月的同類型假冒官員騙案有關，涉嫌向受害人派發偽造國家保密局「保密令」及收取保證金，5宗案件涉及款項共約30萬元。另外，調查亦顯示被捕人懷疑被詐騙集團利用充當「特務」，並依照指示打印偽造「委任證」、「保密令」等文件，以及上門收取保證金。

警方呼籲市民多留意警方的防騙宣傳，尤其是關於新類型騙案手法的資訊，亦應提醒身邊人提防受騙。