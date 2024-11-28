香港仔街市兩魚檔淋油｜月內共4男落網　警：相信與檔口競投無關

香港仔街市兩間魚檔，11月1日遭惡煞淋紅油毀壞。警方今日（28日）交代案情表示，相信受害人因個人原因而被淋油，初步排除因檔口競投而衍生租務糾紛的可能性。警方翻查大量閉路電視及情報分析後，鎖定疑犯身份，其中一人於案發當日被捕。



人員於上周二至昨日（19至27日）再拘捕3名男子，涉嫌「刑事毀壞」。4名被捕人士均有黑社會背景，其中3人獲准保釋候查，1人仍被扣查。據了解，其中兩人為主腦、一人負責淋紅油、另一人負責「睇水」。據了解，事件疑涉欠債糾紛。



警方檢獲疑犯犯案時所穿的衣物及犯罪工具。（羅日昇攝）

西區警區反三合會行動組高級督察梁穎嫈表示，警方於11月1日接報，指香港仔街市有兩個魚檔被人淋潑紅油，4名疑犯向魚檔淋紅油後，乘坐的士逃去無蹤。案件交由西區警區反三合會行動組接手，人員翻查大量閉路電視及情報分析後，成功鎖定疑犯身份，其中一名涉案男子，於案發當日被捕。

警方檢獲4名男子犯案時所穿的衣物及犯罪工具（羅日昇攝）

梁穎嫈續稱，人員再於上周二至昨日（19至27日）採取行動，拘捕3名男子，他們涉嫌「刑事毀壞」，警方起獲他們犯案時所穿的衣物及犯罪工具。4名被捕男子（39至47歲），分別報稱無業、倉務員、商人及貨車司機，全部人均有黑社會背景；其中3人獲准保釋候查，1人仍被扣查。據了解，其中2人為主腦，一人負責淋紅油、另一人負責把風。有人聲稱收取約1萬元報酬、有人則稱沒有收取報酬。

警方相信是次為單一事件，懷疑受害人因為個人原因被淋紅油，初步排除因街市檔口公開競投而衍生租務糾紛的可能性。梁穎嫈稱，是次警方迅速破案，有賴香港仔街市內安裝的閉路電視，未來亦會與食環署及其他部門合作，確保市民及商户的安全。

11月1日，香港仔街市兩間魚檔，遭4名男子淋紅油。（羅日昇攝）

食物環境衛生署南區衛生督察(街市管理)凌浚庭稱，環境及生態局和食物環境衞生署高調關注香港仔街市有攤檔遭人刑事毀壞一事。凌浚庭續指，案件發生後食環署一直全力配合警方調查，包括提供街市內24小時閉路電視片段，成功幫助警方破案。

食環署事後亦即時與街市的承辦商，檢視及優化街市的保安工作；其中包括增加閉路電視數目及改善防盜設施。食環署重申，會繼續採取適當措施，讓街市內攤檔安全經營。

警方強調，打擊黑社會活動是警務處處長首要行動項目之一，警方對所有黑社會有關的活動會繼續採取零容忍態度，並會繼續將不法分子繩之於法。刑事毀壞是嚴重罪行，一經定罪可判處監禁10年，市民切勿以身試法。

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