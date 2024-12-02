飛鵝山野豬搶背囊，男子衝落山坡「人豬大戰」！社交平台Threads瘋傳短片，據悉一名女子於飛鵝山欣賞日落期間，遇上一隻野豬「打劫」搶走背囊，同行男性友人竟冒險衝落山坡，更一度持硬物對野豬又扑又打，雖成功奪回背囊，但過程既驚險又粗暴，惹來其他行山人士喝罵。有網民慨嘆，「攞返野就快啲走啦！仲打野豬！」



帖文指一名女子於飛鵝山欣賞日落期間，遇上一隻野豬搶走背囊，同行男性友人冒險衝落山坡「人豬大戰」。（LINE姐 / Threads 圖片）

相關帖文上載於上周六（11月30日），文中指「今日飛鵝山，好多人睇日落，有個女仔坐係路邊食嘢，然後有隻野豬跑過去搶走咗女仔個背囊，佢個朋友衝落去搶返個背囊，佢哋講普通話，可能係大陸人，所以唔知道唔可以係野生動物面前食嘢啦。」

長約15秒的片段可見，一名男子衝落陡峭的山坡，前後腳姿勢「扎馬」搶回背囊後拋回地面，情況險象環生。片中傳來操普通話的女聲，頻呼：「小心！水沒關係水沒關係水沒關係水沒關係！」

不過，有人將背囊拋回路面後，卻隨手拿起硬物向野豬又扑又打。當時在場亦有其他行山人士，有人見狀慨嘆：「佢都未畀野豬咬過‥‥‥」亦有人立即喝止：「喂！喂！」有人既憤怒又擔心稱：「唔好跌咗落去呀！」

片段亦引起網民熱議，帖主指「個男人打野豬時，周圍好多人係有大叫喝止佢！」有人則指，「唔識死，攞返野就快啲走啦！仲打野豬，你打佢，佢實攻擊你呀！」、「佢（野豬）還拖，肯定見血，可以咬斷手腳！」

▼ 11月15日打鼓嶺野豬咬農夫 ▼



野豬咬人上月15日下午才發生過。打鼓嶺坪輋路近李屋新村一農場，一名姓何（68歲）男農夫務農時，被一隻野豬襲擊及噬咬，腳、臀受傷，兩處傷口分別長約10厘米。當時由村長提供相片顯示，傷者下半身傷勢嚴重，大量出血，褲子全沾滿血跡。

漁護署曾呼籲市民如遇到野豬時應保持鎮定，切勿主動走近及干擾牠們。如有需要，可躲在障礙物後，待野豬離開後才繼續前進。不應用物件拋向野豬或驅趕野豬，以免挑釁野豬而發生危險。如發現有野豬被困，市民切勿自行處理，應致電1823通知漁護署跟進。如野豬對人身安全構成即時威脅，請立即致電999報警求助。